Live
  • Сб 31.08.2024
  • Харків  +33°С
  • USD 41.19
  • EUR 45.7

Удар по 12-поверхівці в Харкові: пошуково-рятувальна операція завершена

Суспільство 13:51   31.08.2024
Вікторія Яковенко
Удар по 12-поверхівці в Харкові: пошуково-рятувальна операція завершена скриншот

У Харкові завершена пошуково-рятувальна операція на місці «прильоту» по 12-поверхівці, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.

«Зараз рятувальники працюють на місцях, щоб усунути аварійність. Постраждалий під’їзд буде розбиратись спеціальною технікою», – зазначив Синєгубов.

За його словами, близько 20 мешканців постраждалого будинку звернулися за допомогою у розселенні.

«Частково люди знайшли самі собі приміщення, ті хто потребує, є гуртожитки. У нас зарезервовані місця для ВПО, тому місця для розселення є», – сказав Синєгубов.

Наразі, під’їзд, куди влучила ракета – аварійний. Як повідомив голова ХОВА, проведені всі обстеження і будуть зроблені висновки, чи можливо перебувати навіть у сусідніх під’їздах.

Нагадаємо, КАБи летіли по Харкову після 15:18 31 серпня. Вибухи пролунали у чотирьох районах міста: у центрі, в Індустріальному, Немишлянському та Слобідському. Начальник ГУ Нацполіції Харківщини Володимир Тимошко повідомив: по місту прилетіли п’ять керованих авіабомб. У Немишлянському районі КАБ влучив у дитячий майданчик на бульварі Юр’єва, загинула 14-річна дівчинка. В Індустріальному “приліт” був просто по житловій 12-поверхівці. Один із під’їздів будинку частково зруйнований, на місці виникла пожежа. У Слобідському районі зафіксували два “прильоти, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Один КАБ ударив по складських приміщеннях, другий поблизу житлових будинків. У центрі влучання було у землю, горіла трава.

За уточненими даними голови ХОВА Олега Синєгубова, через удари загинули шестеро людей. Відомо про 97 постраждалих, серед яких 22 – неповнолітні. Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що ситуація у пошкодженій багатоповерхівці – дуже складна. Також, за його даними, повністю зруйновані декілька приватних будинків. У Харкові після ударів виникли перебої з електрикою, проте обленерго запевнило, що незабаром усі полагодять. Подальшу долю пошкодженої багатоповерхівки вирішать після завершення аварійно-рятувальних робіт.

Керівник облпрокуратури Олександр Фільчаков повідомив, що КАБи на Харків скидали російські літаки СУ-34 із території Бєлгородської області. Вони відбомбилися за 25 кілометрів до кордону поблизу населеного пункту Дубове. До найвіддаленішого місця влучення КАБи пролетіли 65 кілометрів. На трагедію у Харкові вже відреагував президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що Україні потрібні можливості знищувати російську авіацію на аеродромах, де вона базується. А для цього партнери мають надати дозвіл на використання далекобійної зброї. Терехов підкреслив: місто потребує сучасного протиповітряного захисту.

31 серпня в Харкові оголосили траур за загиблими.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Вибух чутно у Харкові: Синєгубов підтвердив ворожі удари
Вибух чутно у Харкові: Синєгубов підтвердив ворожі удари
31.08.2024, 14:53
Медпрацівники потрібні на Харківщині: платять по 50 тис. грн
Медпрацівники потрібні на Харківщині: платять по 50 тис. грн
29.08.2024, 11:03
На Харківщині – аварійні відключення світла: що буде після їх скасування
На Харківщині – аварійні відключення світла: що буде після їх скасування
30.08.2024, 11:06
Удар по 12-поверхівці в Харкові: який вигляд має дім сьогодні (фото і відео)
Удар по 12-поверхівці в Харкові: який вигляд має дім сьогодні (фото і відео)
31.08.2024, 14:36
Удар по 12-поверхівці в Харкові: пошуково-рятувальна операція завершена
Удар по 12-поверхівці в Харкові: пошуково-рятувальна операція завершена
31.08.2024, 13:51
Порятунок людей після обстрілу Харкова: відео з нагрудних камер патрульних
Порятунок людей після обстрілу Харкова: відео з нагрудних камер патрульних
31.08.2024, 13:27

Новини за темою:

13:21
Зеленський пояснив, чому провалилася операція Путіна «захопити Харків» (відео)
20:00
Медики змогли вберегти одну ногу водію тролейбуса з Харкова – Терехов
11:45
Складні операції на судинах провели вперше на Харківщині (відео)
14:03
Як почуваються четверо постраждалих через атаку «Шахедами» по Харкову
14:59
Удар по Холодногірському району: на місці працюють 100 ДСНСників (відео)

Ви читали новину: «Удар по 12-поверхівці в Харкові: пошуково-рятувальна операція завершена»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2024 в 13:51;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові завершена пошуково-рятувальна операція на місці «прильоту» по 12-поверхівці, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.".