Удар по 12-поверхівці в Харкові: пошуково-рятувальна операція завершена

У Харкові завершена пошуково-рятувальна операція на місці «прильоту» по 12-поверхівці, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.

«Зараз рятувальники працюють на місцях, щоб усунути аварійність. Постраждалий під’їзд буде розбиратись спеціальною технікою», – зазначив Синєгубов.

За його словами, близько 20 мешканців постраждалого будинку звернулися за допомогою у розселенні.

«Частково люди знайшли самі собі приміщення, ті хто потребує, є гуртожитки. У нас зарезервовані місця для ВПО, тому місця для розселення є», – сказав Синєгубов.

Наразі, під’їзд, куди влучила ракета – аварійний. Як повідомив голова ХОВА, проведені всі обстеження і будуть зроблені висновки, чи можливо перебувати навіть у сусідніх під’їздах.

Нагадаємо, КАБи летіли по Харкову після 15:18 31 серпня. Вибухи пролунали у чотирьох районах міста: у центрі, в Індустріальному, Немишлянському та Слобідському. Начальник ГУ Нацполіції Харківщини Володимир Тимошко повідомив: по місту прилетіли п’ять керованих авіабомб. У Немишлянському районі КАБ влучив у дитячий майданчик на бульварі Юр’єва, загинула 14-річна дівчинка. В Індустріальному “приліт” був просто по житловій 12-поверхівці. Один із під’їздів будинку частково зруйнований, на місці виникла пожежа. У Слобідському районі зафіксували два “прильоти, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Один КАБ ударив по складських приміщеннях, другий поблизу житлових будинків. У центрі влучання було у землю, горіла трава.

За уточненими даними голови ХОВА Олега Синєгубова, через удари загинули шестеро людей. Відомо про 97 постраждалих, серед яких 22 – неповнолітні. Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що ситуація у пошкодженій багатоповерхівці – дуже складна. Також, за його даними, повністю зруйновані декілька приватних будинків. У Харкові після ударів виникли перебої з електрикою, проте обленерго запевнило, що незабаром усі полагодять. Подальшу долю пошкодженої багатоповерхівки вирішать після завершення аварійно-рятувальних робіт. Керівник облпрокуратури Олександр Фільчаков повідомив, що КАБи на Харків скидали російські літаки СУ-34 із території Бєлгородської області. Вони відбомбилися за 25 кілометрів до кордону поблизу населеного пункту Дубове. До найвіддаленішого місця влучення КАБи пролетіли 65 кілометрів. На трагедію у Харкові вже відреагував президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що Україні потрібні можливості знищувати російську авіацію на аеродромах, де вона базується. А для цього партнери мають надати дозвіл на використання далекобійної зброї. Терехов підкреслив: місто потребує сучасного протиповітряного захисту.

31 серпня в Харкові оголосили траур за загиблими.