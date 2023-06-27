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Ракетный удар по Краматорску: в ОП сообщили о трех погибших и 25 пострадавших

Происшествия 22:01   27.06.2023
Елена Нагорная
Ракетный удар по Краматорску: в ОП сообщили о трех погибших и 25 пострадавших Фото: Андрей Ермак

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил о трех погибших мирных жителях в результате российского ракетного удара по городу Краматорск Донецкой области вечером 27 июня.

По его данным, еще 25 человек, среди которых ребенок, получили ранения.

Видео: Андрей Ермак

Ранее министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что армия РФ нанесла два прицельных ракетных удара по местам скопления людей в Краматорске.

«Погибли два человека. 22 травмированных, из которых один ребенок. Повреждены здания заведения питания и несколько частных домов. Продолжается разбор завалов. По имеющейся информации, там могут находиться люди. Спасатели и полицейские работают на месте», — информировал Клименко.


Фото: Игорь Клименко

По данным Нацполиции, около 19:50 враг ударил по городу двумя ракетами С-300. Одна из них попала в кафе в центре Краматорска, где были посетители. Здание обрушилось, сейчас идет разбор завалов. Вторая ракета ударила по частному сектору в поселке Беленькое. Повреждены два частных дома.


Фото: Нацполиция Украины

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 июня 2023 в 22:01;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил о трех погибших мирных жителях в результате российского ракетного удара по городу Краматорск Донецкой области вечером 27 июня.".