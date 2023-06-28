Контрнаступ: ISW повідомив, що відбувається на півдні й у Антонівського моста

Інститут вивчення війни (ISW) в актуальному зведенні проінформував про контрнаступальні операції ЗСУ щонайменше на чотирьох ділянках фронту. Є успіхи.

“Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські війська просунулися на всіх активних ділянках фронту від Донецької до Запорізької областей”, – наголосили аналітики ISW.

На півдні України контрнаступ триває у районі адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей.

“Прессекретар Генштабу України Андрій Ковальов заявив, що українські сили провели успішні контрнаступальні дії на напрямку Новодарівка – Приютне (Велика Новосілка)”, – відзначили в Інституті вивчення війни.

При цьому російські джерела стверджували, що запеклі бої відбуваються біля Времевського виступу. Пропагандисти переймалися, що за подальшого просування ЗСУ зможуть відрізати Времевський виступ.

“Російський блогер висловив стурбованість тим, що українські війська готуються до подальших наступів на південному донецькому напрямку, попри негоду”, – зазначили в ISW.

Самі росіяни намагаються контратакувати в районі нещодавно звільненого Рівнополя. При цьому російські джерела вже визнали, що ЗСУ звільнили село і навіть “добилися додаткових успіхів у районі Рівнополя”.

Також, за інформацією Генштабу, Сили оборони провели успішні контрнаступні операції в напрямку Новоданилівки — Роботиного (Оріхів). ISW спростував заяви окремих російських джерел про те, що нещодавно звільнені П’ятихатки нібито залишаються в “сірій зоні”.

“На кадрах з геолокацією, опублікованих 27 червня, видно, як російський 429-й мотострілецький полк (19-та мотострілецька дивізія, 58-а загальновійськова армія, ПВО) завдає ударів по українських позиціях у П’ятихатках”, – зазначили аналітики.

В ISW підкреслили, що, очевидно, саме напрям на південь від Оріхова вважає основним керівництво країни-агресора.

“Путін заявив, що Україна вважає Оріхівський напрямок у західній частині Запорізької області “основним напрямом наступу”. Однак Путін, можливо, натомість визначив сектор фронту, який він вважає найбільш важливим для утримання. ISW спостерігав за найбільшими російськими оборонними укріпленнями, зведеними на заході Запорізької області на південь від Оріхова”, – пояснили заяву військового злочинця в Інституті вивчення війни.

Ще один напрямок, який турбує російських військових блогерів – Херсонський. А саме – форсування ЗСУ Дніпра в районі Антонівського моста.

“Блогер, пов’язаний з Кремлем, заявив, що українські сили намагаються розширити свій “плацдарм” у районі Антонівського моста на східному (лівобережжі) Херсонської області. Наразі ISW не дає оцінки того, якою мірою українські сили встановили плацдарм у цьому районі, наголошуючи лише, що, за нашими оцінками, українські сили встановили та утримують якісь позиції на східному (лівому) березі”, – прокоментували в ISW.

Водночас аналітики звернули увагу на формулювання Генштабу щодо ситуації на лівому березі Дніпра.

“У Генштабі України визнали, що російські війська завдавали авіаударів у районі Олешок, що може свідчити про те, що українські сили проводять у цьому районі якісь операції”, – припустили в Інституті вивчення війни.

Бойові дії також продовжуються на Донбасі. Тут Сили оборони просуваються на флангах у районі Бахмута.

“Відомий російський блогер схарактеризував воєнний стан Росії на північ від Соледара як “серйозний”, – констатували в ISW.

Також аналітики зазначили, що українські сили незначно просунулися в районах, які були окуповані з 2014 року.

“Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що українські сили незначно просунулися на схід від Красногорівки (безпосередньо на захід від Донецька). Станом на 27 червня це перший зареєстрований випадок повернення українськими військами території, окупованої до 2014 року. Однак ISW не виявив незалежних підтверджень того, що українські сили повертають собі давно окуповану територію. За оцінкою Міноборони Великої Британії, нещодавні українські атаки, ймовірно, призвели до перенапруження сил “Донецької Народної Республіки” (ДНР) та чеченців, які діють на Донеччині”, – повідомили аналітики ISW.