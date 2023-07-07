ISW: российским силам не хватает боеспособных резервов
В Институте изучения войны (ISW) отмечают успешно продолжающуюся деградацию армии оккупантов, которая противостоит украинскому контрнаступлению.
Проанализировав российские источники, аналитики ISW нашли подтверждения собственным выводам о деградации армии РФ.
«Российский военный блогер утверждал, что российские мобилизованные военнослужащие, действующие в Запорожской области, находятся на передовой с октября 2022 года без какой-либо ротации. Он заявил, что российские силы не смогли вывести этот мобилизованный персонал с этих позиций, потому что нет свободных людей для их замены. Описанные военным блогером острые проблемы с ротацией подтверждают предыдущую оценку ISW о том, что российским силам, вероятно, не хватает боеспособных резервов. Отказ от проведения какой-либо ротации, скорее всего, приведет к более быстрой деградации российских формирований, обороняющихся от украинского контрнаступления на юге Украины», — отметили в сводке Института изучения войны.
Тем временем украинское контрнаступление продолжается. За предыдущие сутки Силы обороны проводили операции как минимум на трех участках фронта: Бахмутском, западном Донецком и западном Запорожском направлениях.
Читайте также: ВСУ нанесли серию скоординированных ракетных ударов по тылам армии РФ — ISW
«На кадрах с геолокацией, опубликованных 6 июля, видно, что украинские войска продвинулись к западной окраине Клещеевки, примерно в 5 км к юго-западу от Бахмута. Российские и украинские источники продолжали обсуждать украинские контрнаступательные операции в западной части Донецкой области к югу от Большой Новоселки и в районе Орехова в западной части Запорожской области», — отметили аналитики.
Также ВСУ продолжают бить по тылам и местам сосредоточения оккупантов.
Новости по теме:
Вы читали новость: «ISW: российским силам не хватает боеспособных резервов»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 7 июля 2023 в 07:49;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Институте изучения войны (ISW) отмечают успешно продолжающуюся деградацию армии оккупантов, которая противостоит украинскому контрнаступлению".