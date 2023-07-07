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ISW: российским силам не хватает боеспособных резервов

Мир 07:49   07.07.2023
Оксана Горун
ISW: российским силам не хватает боеспособных резервов

В Институте изучения войны (ISW) отмечают успешно продолжающуюся деградацию армии оккупантов, которая противостоит украинскому контрнаступлению.

Проанализировав российские источники, аналитики ISW нашли подтверждения собственным выводам о деградации армии РФ.

«Российский военный блогер утверждал, что российские мобилизованные военнослужащие, действующие в Запорожской области, находятся на передовой с октября 2022 года без какой-либо ротации. Он заявил, что российские силы не смогли вывести этот мобилизованный персонал с этих позиций, потому что нет свободных людей для их замены. Описанные военным блогером острые проблемы с ротацией подтверждают предыдущую оценку ISW о том, что российским силам, вероятно, не хватает боеспособных резервов. Отказ от проведения какой-либо ротации, скорее всего, приведет к более быстрой деградации российских формирований, обороняющихся от украинского контрнаступления на юге Украины», — отметили в сводке Института изучения войны.

Тем временем украинское контрнаступление продолжается. За предыдущие сутки Силы обороны проводили операции как минимум на трех участках фронта: Бахмутском, западном Донецком и западном Запорожском направлениях.

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«На кадрах с геолокацией, опубликованных 6 июля, видно, что украинские войска продвинулись к западной окраине Клещеевки, примерно в 5 км к юго-западу от Бахмута. Российские и украинские источники продолжали обсуждать украинские контрнаступательные операции в западной части Донецкой области к югу от Большой Новоселки и в районе Орехова в западной части Запорожской области», — отметили аналитики.

Также ВСУ продолжают бить по тылам и местам сосредоточения оккупантов.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Мир, Происшествия, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 июля 2023 в 07:49;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Институте изучения войны (ISW) отмечают успешно продолжающуюся деградацию армии оккупантов, которая противостоит украинскому контрнаступлению".