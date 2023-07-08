Біля кордонів Харківщини – понад 10 тис військових РФ: коли вони можуть рушити

Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець повідомив, за якої умови війська “прикриття кордону” РФ на Харківському напрямку можуть почати рухатися.

За даними Машовця, в сусідній з Харківщиною Бєлгородської області кордон “прикривають” понад 10,7 тис. військовослужбовців РФ. У тому числі 15 окремих батальйонів; п’ять артилерійських дивізіонів; 20 вогневих батарей польової артилерії та РСЗВ, а також чотири окремі зведені тактичні загони. Загалом на Сіверському та Слобожанському напрямках (від Харківської до Чернігівської областей) армія РФ тримає біля кордону три оперативні угруповання – “Курськ”, “Брянськ” та “Бєлгород”. У їхньому розпорядженні, за оцінками військового оглядача, понад 500 танків та бронемашин та чимало артилерії.

“Звичайно, для такого широкого фронту цього мало, щоб організувати та провести якусь глибоку наступальну операцію оперативного рівня. Тим більше, що все це угруповання прикриття кордону “розмазане” по ньому більш-менш рівномірно… мабуть, за винятком Бєлгородської області, — зазначив військовий оглядач. — Проте було б досить наївним вважати, що ці ОГ виключно пасивні та сконцентровані лише на обороні власного кордону… На моє глибоке переконання, у разі різкої та масштабної активізації їх “колег” зі складу ГВ “Захід” на сусідньому напрямку (так, я маю на увазі Куп’янський напрямок), усі ці російські батальйони “прикриття кордону” з високою ймовірністю також “прийдуть у рух”, нехай навіть з обмеженими завданнями тактичного рівня”.

На думку Машовця, війська РФ біля кордону Харківщини можуть пустити в дію, щоб “розтягнути” українські Сили оборони та не дати адекватно відреагувати на гіпотетичний наступ у бік Куп’янська.

“Від м. Суми до російського кордону в середньому 22-23 км, від околиць м. Харків і того менше – десь 18-20 км. Зрозуміло, що у разі будь-якого “прориву” військ противника у цих напрямках, це не та відстань, яку вони не зможуть подолати “одним ривком”… Тому, очевидно, українському командуванню так чи інакше доводиться тримати на цих напрямках певний комплект військ (сил), щоб принаймні нівелювати цю гіпотетичну загрозу”, – пояснив фахівець.

На його думку, зараз прямої загрози поновлення наступу противника на Харків немає. Але “пакостити на дрібному (тактичному) рівні” росіяни цілком здатні.

“На всіх цих напрямках… особливо за дирекцією на Суми та Харків росіяни ведуть активну диверсійно-розвідувальну діяльність, одночасно регулярно обстрілюючи наше прикордоння артилерійським вогнем і завдаючи ударів з повітря”, – наголосив аналітик.