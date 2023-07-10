Куп’янський напрямок у РФ вважають зручним для раптового удару – Машовець

На Куп’янському напрямку ворог зосередив одні з найбоєздатніших своїх з’єднань, повідомляє військовий оглядач Костянтин Машовець.

“На цьому напрямку противник зосередив сили та засоби зі складу, мабуть, найбільш боєздатного свого військового округу – Західного (ЗВО). Щодо його участі у війні, це угруповання військ (ГВ) “Захід”, в цьому випадку йдеться про його лівий фланг. Безпосередньо на Куп’янському напрямку зосереджені частини та з’єднання зі складу 1-ї гвардійської танкової армії (гв.ТА), 6-ї загальноармійської армії (ЗАА) та ряд частин і підрозділів 11-го армійського корпусу (АК) балтійського флоту “ри-фи”. По суті – їх найкращі частини та з’єднання. Очевидно, що командування противника розглядає цей напрямок як досить зручний для завдання раптового потужного удару в рамках стратегічної оборонної операції “на Південно-Західному ТВД”, тому сконцентрувала на цій смузі досить значні сили та засоби”, – вважає військовий оглядач групи “Інформаційний спротив”.

Також Машовець зазначив, що на Куп’янському напрямку армія РФ вибудувала досить “струнку класичну” систему управління військами.

Основні сили групи військ, які потенційно можуть наступати на Куп’янськ, на думку Машовця, знаходяться у районі Арапівка – Верхня Дуванка – Орлянка – Миколаївка.

“Це та сама “елітна” 1-а гв. ТА… (гвардійська танкова армія – Ред.), а саме – частини та підрозділи її 2-ї мотострілецької дивізії (мсд). Ага, це саме вона – “Таманська” і окремі підрозділи 47-ї танкової дивізії (тд)… Тут зосереджено цілий розсип їхніх полків і батальйонів… Усі – “червонопрапорні”, всіляких орденів Леніна, Кутузова та інших Жовтневих революцій, коротко кажучи – старі, “славні” і “перевірені часом”… ще з часів німецько-радянської війни, а деякі – і ще раніші”, – поінформував військовий оглядач.

За його оцінками, найближчим завданням цього угрупування є прорив оборони передових підрозділів ЗСУ на ділянці Іванівка – Кислівка.

А подальша мета – просунутися до рубежу Піщане – Табаївка і “таким чином сприяти наступу (просуванню) підрозділів 25-ї омсбр тієї самої 6 ЗАА за дирекцією Ольшани – Петропавлівка, безпосередньо на м. Куп’янськ”.

Ще одне угруповання армії РФ діє на південному фланзі Куп’янського напрямку (на ділянці фронту навпроти відрізка між Боровою та Куп’янськом). Там, за даними Машовця, є “берегові війська” російського Балтійського флоту.

“На цей час ці сили та засоби противника зайняті атаками в районі с. Новоселівське. Судячи з усього, з метою створити сприятливі умови для подальшого наступу у бік с. Стельмахівка, але, безумовно, у будь-який момент, якщо виникне така необхідність, вони цілком можуть розвернутися у північно-західному напрямку, якраз уздовж дороги Куп’янськ – Сватове, до якої вони так завзято намагаються зараз прорватися на північ від с. Новоселівське”, – пояснив Машовець.

Він також зазначив, що на Куп’янському напрямку противник розгорнув велику кількість самохідної артилерії (типу 2С7М “Малка”, 2С4 “Тюльпан”) та активно використовує БПЛА. Таке поєднання, з погляду військового оглядача, “явно, не виглядає випадковим”.