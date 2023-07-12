Под авиаударами за сутки были четыре населенных пункта Харьковщины — Генштаб
Генштаб ВСУ сообщил о ночной атаке «Шахедами» по Украине, а также обстрелах и авиаударах по Харьковской области.
«Сегодня ночью российская федерация нанесла очередной авиационный удар иранскими ударными БпЛА «Shahed» по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется», — написали в утренней сводке Генштаба.
Одним из объектов атаки стала столица Украины. В КГВА уже сообщили, что все, летевшие на Киев, цели сбила ПВО. Пострадавших и разрушений нет.
На Харьковщине ночная тревога была непродолжительной — длилась с 00:27 по 00:40. Информации о взрывах в Харькове не поступало. Тем не менее враг в течение суток продолжал обстрелы региона. Так, армия РФ нанесла авиаудары по четырем населенным пунктам: Ветеринарному на севере области и трем селам Купянского района: Подолам, Кучеровке и Кисловке.
«На Северском и Слобожанском направлениях противник за прошедшие сутки совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов. В частности, это Стрелечья, Ветеринарное, Стоевка и Сотницкий Казачок на Харьковщине. На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Каменка, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка», — перечислили в ГШ.
В течение суток враг атаковал Украину «Шахедами», а также нанес 65 авиаударов и совершил 71 обстрел из РСЗО.
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Основные усилия оккупанты прилагают на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там идут тяжелые бои. За сутки зафиксировали 29 боевых столкновений.
«Авиация Сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и четыре по зенитно-ракетным комплексам врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили три пункта управления, десять артиллерийских средств на огневых позициях, одно средство противовоздушной обороны и одну станцию РЭБ противника», — проинформировали в Генштабе ВСУ.
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- • Дата публикации материала: 12 июля 2023 в 07:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил о ночной атаке «Шахедами» по Украине, а также обстрелах и авиаударах по Харьковской области".