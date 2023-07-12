По Харьковщине ударили управляемой авиабомбой, есть раненый — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях действий российских террористов за минувшие сутки.
«В результате удара управляемой авиабомбой по с. Кучеровка Купянского района повреждены четыре частных дома. Ранение получил 74-летний мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести», — сообщил начальник ХОВА.
В течение суток армия РФ из артиллерии и минометов обстреливала населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Изюмского и Купянского районов области.
Читайте также: Под авиаударами за сутки были четыре населенных пункта Харьковщины — Генштаб
«В с. Вишневое Изюмского района из-за вражеских обстрелов горели складские помещения семян подсолнечника. В с. Хатнее Купянского района вражеским обстрелом повреждено здание клуба», — проинформировал Синегубов о последствиях.
Новости по теме:
Вы читали новость: «По Харьковщине ударили управляемой авиабомбой, есть раненый — Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 12 июля 2023 в 08:29;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях действий российских террористов за минувшие сутки".