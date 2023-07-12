Live
  • Среда 12.07.2023
    • Харьков
  •   +16°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.17
    • 🟢

По Харьковщине ударили управляемой авиабомбой, есть раненый — Синегубов

Происшествия 08:29   12.07.2023
Оксана Горун
По Харьковщине ударили управляемой авиабомбой, есть раненый — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях действий российских террористов за минувшие сутки.

«В результате удара управляемой авиабомбой по с. Кучеровка Купянского района повреждены четыре частных дома. Ранение получил 74-летний мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести», — сообщил начальник ХОВА.

В течение суток армия РФ из артиллерии и минометов обстреливала населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Изюмского и Купянского районов области.

Читайте также: Под авиаударами за сутки были четыре населенных пункта Харьковщины — Генштаб

«В с. Вишневое Изюмского района из-за вражеских обстрелов горели складские помещения семян подсолнечника. В с. Хатнее Купянского района вражеским обстрелом повреждено здание клуба», — проинформировал Синегубов о последствиях.

Автор: Оксана Горун
Популярно
По Харьковщине ударили управляемой авиабомбой, есть раненый — Синегубов
По Харьковщине ударили управляемой авиабомбой, есть раненый — Синегубов
12.07.2023
Терехов рассказал, как в Харькове готовятся зимовать по соседству с РФ
Терехов рассказал, как в Харькове готовятся зимовать по соседству с РФ
12.07.2023
Машовец описал сценарий возможного наступления РФ на Купянск (карты)
Машовец описал сценарий возможного наступления РФ на Купянск (карты)
11.07.2023
На Харьковщине проверяют переселенцев: живут ли они там, где указали
На Харьковщине проверяют переселенцев: живут ли они там, где указали
12.07.2023
Под авиаударами за сутки были четыре населенных пункта Харьковщины — Генштаб
Под авиаударами за сутки были четыре населенных пункта Харьковщины — Генштаб
12.07.2023
Из вертолетов и артиллерии. Россияне ударили по селу на Харьковщине
Из вертолетов и артиллерии. Россияне ударили по селу на Харьковщине
10.07.2023

Новости по теме:

07:15
Под авиаударами за сутки были четыре населенных пункта Харьковщины — Генштаб
08:27
Синегубов — о сутках на Харьковщине: били из вертолетов, есть раненый
18:55
Авиаудар по трем населенным пунктам Харьковщины нанесли россияне – Генштаб ВСУ
12:31
На Харьковщине вернули свет в село, которое граничит с Донецкой областью
08:34
За сутки пострадавших из-за обстрелов на Харьковщине нет — Синегубов

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «По Харьковщине ударили управляемой авиабомбой, есть раненый — Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 12 июля 2023 в 08:29;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях действий российских террористов за минувшие сутки".