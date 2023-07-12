По Харьковщине ударили управляемой авиабомбой, есть раненый — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях действий российских террористов за минувшие сутки.

«В результате удара управляемой авиабомбой по с. Кучеровка Купянского района повреждены четыре частных дома. Ранение получил 74-летний мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести», — сообщил начальник ХОВА.

В течение суток армия РФ из артиллерии и минометов обстреливала населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Изюмского и Купянского районов области.

«В с. Вишневое Изюмского района из-за вражеских обстрелов горели складские помещения семян подсолнечника. В с. Хатнее Купянского района вражеским обстрелом повреждено здание клуба», — проинформировал Синегубов о последствиях.