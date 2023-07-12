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Разрушения и отключение света: враг обстрелял приграничную Одноробовку (фото)

Происшествия 11:16   12.07.2023
Виктория Яковенко
Разрушения и отключение света: враг обстрелял приграничную Одноробовку (фото) Фото: «Заря»

12 июля около 9:50 армия РФ из артиллерии обстреляла село Одноробовка Золочевской громады в Харьковской области.

«Прямым попаданием поврежден гараж, а также хозяйственные постройки мирных жителей. Отсутствует энергоснабжение. Жертв нет», — сообщает издание «Заря» со ссылкой на начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко.

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Фото: «Заря»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 июля 2023 в 11:16;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 июля около 9:50 армия РФ из артиллерии обстреляла село Одноробовка Золочевской громады в Харьковской области.".