Разрушения и отключение света: враг обстрелял приграничную Одноробовку (фото)
Фото: «Заря»
12 июля около 9:50 армия РФ из артиллерии обстреляла село Одноробовка Золочевской громады в Харьковской области.
«Прямым попаданием поврежден гараж, а также хозяйственные постройки мирных жителей. Отсутствует энергоснабжение. Жертв нет», — сообщает издание «Заря» со ссылкой на начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко.
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- • Дата публикации материала: 12 июля 2023 в 11:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 июля около 9:50 армия РФ из артиллерии обстреляла село Одноробовка Золочевской громады в Харьковской области.".