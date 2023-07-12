Разрушения и отключение света: враг обстрелял приграничную Одноробовку (фото)

12 июля около 9:50 армия РФ из артиллерии обстреляла село Одноробовка Золочевской громады в Харьковской области.

«Прямым попаданием поврежден гараж, а также хозяйственные постройки мирных жителей. Отсутствует энергоснабжение. Жертв нет», — сообщает издание «Заря» со ссылкой на начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко.