Повністю зруйновано будинок: ДСНС ліквідували наслідки обстрілу Одноробівки
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
В результаті обстрілу Одноробівки на Харківщині у селі сталася пожежа і значні руйнування.
Про це повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.
«В результаті влучання одного з боєприпасів у приватну оселю, сталася пожежа і значні руйнування. Площа пожежі склала близько 50 кв.м. О 13:55 пожежу було оперативно ліквідовано. Жертв та постраждалих немає», – зазначили рятувальники.
Читайте також: Окупанти вдруге за день обстріляли Одноробівку: у селі горять будинки
Новини за темою:
Ви читали новину: «Повністю зруйновано будинок: ДСНС ліквідували наслідки обстрілу Одноробівки»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2023 в 16:30;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В результаті обстрілу Одноробівки на Харківщині у селі сталася пожежа і значні руйнування.".