Повністю зруйновано будинок: ДСНС ліквідували наслідки обстрілу Одноробівки

В результаті обстрілу Одноробівки на Харківщині у селі сталася пожежа і значні руйнування.

Про це повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.

«В результаті влучання одного з боєприпасів у приватну оселю, сталася пожежа і значні руйнування. Площа пожежі склала близько 50 кв.м. О 13:55 пожежу було оперативно ліквідовано. Жертв та постраждалих немає», – зазначили рятувальники.