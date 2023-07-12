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Повністю зруйновано будинок: ДСНС ліквідували наслідки обстрілу Одноробівки

Події 16:30   12.07.2023
Вікторія Яковенко
Повністю зруйновано будинок: ДСНС ліквідували наслідки обстрілу Одноробівки Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

В результаті обстрілу Одноробівки на Харківщині у селі сталася пожежа і значні руйнування.

Про це повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.

«В результаті влучання одного з боєприпасів у приватну оселю, сталася пожежа і значні руйнування. Площа пожежі склала близько 50 кв.м. О 13:55 пожежу було оперативно ліквідовано. Жертв та постраждалих немає», – зазначили рятувальники.

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Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2023 в 16:30;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В результаті обстрілу Одноробівки на Харківщині у селі сталася пожежа і значні руйнування.".