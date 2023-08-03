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Котенка с фронта на Харьковщине, усыновила девушка, пережившая оккупацию

Общество 09:08   03.08.2023
Оксана Горун
Котенка с фронта на Харьковщине, усыновила девушка, пережившая оккупацию Фото: скрин

Позитивную историю спасения котенка украинскими военными рассказала команда «Спасение животных Харьков».

«Маленький Гарик родился на позициях военных во время перестрелки. Из-за большой опасности военный эвакуировал котят в Харьков. Маленький Гарик запал в душу девушке Светлане из Изюмского района», — рассказали спасатели животных.

Светлана пережила оккупацию в 2022 году, и очень хотела спасти какое-то животные с фронта. За Гариком она приехала в Харьков и забрала домой — налаживать жизнь после «русского мира».

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 августа 2023 в 09:08;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Позитивную историю спасения котенка украинскими военными рассказала команда «Спасение животных Харьков»".