Котенка с фронта на Харьковщине, усыновила девушка, пережившая оккупацию
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Позитивную историю спасения котенка украинскими военными рассказала команда «Спасение животных Харьков».
«Маленький Гарик родился на позициях военных во время перестрелки. Из-за большой опасности военный эвакуировал котят в Харьков. Маленький Гарик запал в душу девушке Светлане из Изюмского района», — рассказали спасатели животных.
Светлана пережила оккупацию в 2022 году, и очень хотела спасти какое-то животные с фронта. За Гариком она приехала в Харьков и забрала домой — налаживать жизнь после «русского мира».
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- • Дата публикации материала: 3 августа 2023 в 09:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Позитивную историю спасения котенка украинскими военными рассказала команда «Спасение животных Харьков»".