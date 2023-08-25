У Харкові врятували цуценя, яке добу просиділо прив’язаним у лісі (відео)
Небайдужі люди знайшли налякане цуценя Бантика прив’язаним у лісі в Харкові.
Собака сидів на одному місці та чекав на господаря, повідомили у групі «Порятунок тварин Харків».
«Бантик дуже боявся незнайомих людей. Він кілька днів відновлювався після пережитого під нашою опікую», – зазначили рятувальники.
Після адаптації цуценя всиновили люди, які його знайшли.
Читайте також: Бійці на Харківщині врятували вагітних собак та допомагали їм ростити цуценят
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Харкові врятували цуценя, яке добу просиділо прив’язаним у лісі (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2023 в 12:46;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Небайдужі люди знайшли налякане цуценя Бантика прив’язаним у лісі в Харкові.".