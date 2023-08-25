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У Харкові врятували цуценя, яке добу просиділо прив’язаним у лісі (відео)

Суспільство 12:46   25.08.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові врятували цуценя, яке добу просиділо прив’язаним у лісі (відео)

Небайдужі люди знайшли налякане цуценя Бантика прив’язаним у лісі в Харкові.

Собака сидів на одному місці та чекав на господаря, повідомили у групі «Порятунок тварин Харків».

«Бантик дуже боявся незнайомих людей. Він кілька днів відновлювався після пережитого під нашою опікую», – зазначили рятувальники.

Після адаптації цуценя всиновили люди, які його знайшли.

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2023 в 12:46;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Небайдужі люди знайшли налякане цуценя Бантика прив’язаним у лісі в Харкові.".