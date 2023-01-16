Павло Онищенко «Потон», якого випустили з харківського СІЗО, утік до рф

Активіста Павла Онищенка відпустили, щоб він захищав Україну на фронті, але він утік за кордон.

Сумнозвісний Павло Онищенко «Потон», якого випустили з СІЗО у березні 2022 року і який збирався йти до тероборони, активно записує проросійські відео, мешкаючи у Москві.

Спочатку «Потон» зі своєю родиною засвітився в Європі, куди він утік на підставі того, що є багатодітним батьком. Уже тоді «Потон» проголошував антиукраїнські промови.

Через втечу за кордон Онищенко оголосили у розшук за неявку на судове засідання через напад на правоохоронців.

“Підставою для виїзду за кордон була наявність у нього чотирьох дітей. Заяви Онищенка щодо нападу рф на Україну вивчають на предмет наявності складу злочину у його висловлюваннях”, – заявив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Наразі, як можна спостерігати із відеороликів на Youtube, «Потон» з родиною перебуває в рф, звідки він розповідає про те, що українці та росіяни «один народ» та які гарні дороги в москві.