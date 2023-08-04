Шоу “Міняю жінку” з “Пашею Потоном”, який утік до РФ з Харкова, показали по ТБ

Вранці 4 серпня в етері каналу “1+1” показали 7-й епізод 14-го випуску розважального шоу “Міняю жінку”. Героями стала родина одіозного лідера харківської організації “Потон” Павла Онищенка, який зараз перебуває у Росії, а в Україні підозрюється за трьома статтями Кримінального кодексу.

Епізод пустили в ефір о 9:35, після інформаційно-розважальної програми “Сніданок з 1+1”.

У YouTube-каналі проєкту випуск було опубліковано у грудні 2018 року. За сюжетом, Онищенко приймав у місті Люботин жінку з Вінниці, доки там перебувала його дружина.

“У місті Люботин живуть тато Павло, мама Марина та троє їхніх дітей. Павло має власний бізнес та займається громадською діяльністю”, – йдеться в описі до відео.

Нагадаємо, «потоновців» затримали у Краснокутському районі, як повідомляли у ГУ Нацполіції Харківщини, після «збройного конфлікту із правоохоронцями». У червні 2021-го активістам оголосили обвинувальний акт. За даними слідства, у період з 2018 по 2020 рік прихильники та учасники ГО під виглядом акцій проти незаконної торгівлі нарковмісними ліками, алкоголем та незаконної вирубки лісів займалися хуліганством, вимаганнями та погрозами.

Після початку повномасштабної війни в березні 2022 року лідер організації “Потон” Павло Онищенко за рішенням суду вийшов із СІЗО, де перебував із червня 2020 року, під особисте зобов’язання. Незабаром у відеозверненні він заявив, що збирається записатися до тероборони, а сам утік за кордон. Як повідомляв спікер Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко, підставою для виїзду стала наявність в Онищенка чотирьох дітей.

Спочатку Онищенко був в Європі, а пізніше об’явився в Москві. Відтоді у своїх соцмережах він усіляко вихваляє РФ і поширює ворожі наративи щодо України та її керівництва. Їхній протиправний характер підтвердили експерти Інституту Бокаріуса.

14 квітня 2023 року речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула повідомив, що Онищенку заочно оголосили про підозру за трьома статтями ККУ: “державна зрада у формі переходу на бік ворога та надання іноземній державі допомоги у проведенні підривної діяльності проти України, вчинена в умовах воєнного стану”; “публічні заклики до захоплення державної влади, вчинені повторно”; “створення та поширення матеріалів із виправдовуванням збройної агресії російської федерації проти України, вчинені повторно”.