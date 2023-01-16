Одіозному лідеру “Потону” Онищенку можуть оголосити підозру заочно

У січні правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом висловлювань лідера харківської організації “Потон” Павла Онищенка, який зараз перебуває в Росії та у своєму YouTube-каналі всіляко вихваляє РФ і поширює ворожі наративи щодо України та її керівництва.

Досудове розслідування було розпочато за ч. 2 ст. 436-2 КК України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників), повідомив журналістам речник Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко.

“Наразі проводиться комплекс слідчих дій та експертиз, після отримання результатів яких буде вирішено питання щодо заочного повідомлення про підозру за фактом його висловлювань”, – зазначив Чубенко.

Нагадаємо, що лідери організації “Потон” Павло Онищенко та Микола Маслов вийшли із СІЗО, де перебували з червня 2020 року, у березні 2022-го. Тоді Онищенко у відеозверненні заявив, що незабаром запишеться до тероборони.

Як пояснив Чубенко, суд відмовив у задоволенні клопотання прокурора щодо продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, і Онищенко вийшов із СІЗО. За межі України він зміг виїхати на підставі того, що в нього четверо дітей.

Нагадаємо також, що “потонівців” затримали у Краснокутському районі, як повідомляли у ГУ Нацполіції Харківщини, після “озброєного конфлікту з правоохоронцями”. У червні 2021 активістам оголосили обвинувальний акт. За даними матеріалів справи, у період з 2018 до 2020 року прихильники та учасники ГО під видом акцій проти незаконної торгівлі нарковмісними ліками, алкоголем і незаконної вирубки лісів займалися хуліганством, вимаганнями і погрозами.