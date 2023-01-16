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Одиозному лидеру «Потона» Онищенко могут заочно объявить подозрение

Происшествия 18:13   16.01.2023
Елена Нагорная
Одиозному лидеру «Потона» Онищенко могут заочно объявить подозрение

В январе правоохранители начали досудебное расследование по факту высказываний лидера харьковской организации «Потон» Павла Онищенко, который сейчас находится в России и в своем YouTube-канале всячески восхваляет РФ и распространяет вражеские нарративы в отношении Украины и ее руководства.

Досудебное расследование было начато по ч. 2 ст. 436-2 УК Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников), сообщил журналистам представитель Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

«Сейчас проводится комплекс следственных действий и экспертиз, после получения результатов которых будет решен вопрос о заочном уведомлении о подозрении по факту его высказываний», — отметил Чубенко.

Напомним, что лидеры организации «Потон» Павел Онищенко и Николай Маслов вышли из СИЗО, где находились с июня 2020 года, в марте 2022-го. Тогда Онищенко в видеообращении заявил, что вскоре запишется в тероборону.

Как пояснил Чубенко, суд отказал в удовлетворении ходатайства прокурора о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей, и Онищенко вышел из СИЗО. За пределы Украины он смог выехать на основании того, что у него четверо детей.

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Напомним также, что «потоновцев» задержали в Краснокутском районе, как сообщали в ГУ Нацполиции Харьковщины, после «вооруженного конфликта с правоохранителями». В июне 2021 активистам объявили обвинительный акт. По данным материалов дела, в период с 2018 по 2020 год сторонники и участники ОО под видом акций против незаконной торговли наркосодержащими лекарствами, алкоголем и незаконной вырубки лесов занимались хулиганством, вымогательствами и угрозами.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 января 2023 в 18:13;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В январе правоохранители начали досудебное расследование по факту высказываний лидера харьковской организации «Потон» Павла Онищенко, который сейчас находится в России и в своем YouTube-канале всячески восхваляет РФ и распространяет вражеские нарративы в отношении Украины и ее руководства.".