Павел Онищенко «Потон», выпущенный из харьковского СИЗО, сбежал в рф
Активиста Павла Онищенко отпустили, чтобы он защищал Украину на фронте, но он удрал за границу.
Печально известный Павел Онищенко «Потон», выпущенный из СИЗО в марте 2022 года и собиравшийся идти в терроборону, активно записывает пророссийские видео, проживая в москве.
Сначала «Потон» со своей семьей засветился в Европе, куда он сбежал на основании того, что является многодетным отцом. Уже тогда Потон провозглашал антиукраинские речи.
Из-за побега за границу Онищенко объявили в розыск за неявку на судебное заседание из-за нападения на правоохранителей.
«Основанием для выезда за границу было наличие у него четырех детей. Заявления Онищенко о нападении России на Украину изучают на предмет наличия состава преступления в его высказываниях», — заявил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.
Сейчас, как можно понять из видеороликов на Youtube, «Потон» с семьей находится в рф, откуда он рассказывает о том, что украинцы и россияне «один народ» и какие хорошие дороги в Москве.
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- • Дата публикации материала: 16 января 2023 в 14:17;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Активиста Павла Онищенко отпустили, чтобы он защищал Украину на фронте, но он удрал за границу.".