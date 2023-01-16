Live
  • Понедельник 16.01.2023
    • Харьков
  •   -1°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.54
    • 🟢

Павел Онищенко «Потон», выпущенный из харьковского СИЗО, сбежал в рф

Общество 14:17   16.01.2023
Оксана Якушко
Павел Онищенко «Потон», выпущенный из харьковского СИЗО, сбежал в рф

Активиста Павла Онищенко отпустили, чтобы он защищал Украину на фронте, но он удрал за границу.

Печально известный Павел Онищенко «Потон», выпущенный из СИЗО в марте 2022 года и собиравшийся идти в терроборону, активно записывает пророссийские видео, проживая в москве.

Сначала «Потон» со своей семьей засветился в Европе, куда он сбежал на основании того, что является многодетным отцом. Уже тогда Потон провозглашал антиукраинские речи.

Из-за побега за границу Онищенко объявили в розыск за неявку на судебное заседание из-за нападения на правоохранителей.

«Основанием для выезда за границу было наличие у него четырех детей. Заявления Онищенко о нападении России на Украину изучают на предмет наличия состава преступления в его высказываниях», — заявил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Сейчас, как можно понять из видеороликов на Youtube, «Потон» с семьей находится в рф, откуда он рассказывает о том, что украинцы и россияне «один народ» и какие хорошие дороги в Москве.

Читайте также: Основателя «Потона» Онищенко в Харькове объявили в розыск

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

18:32
Из минометов и артиллерии. На Харьковщине РФ обстреляла 13 населенных пунктов
16:12
Трое погибли. В Белгородской области солдат взорвал гранату в военной части
07:47
Почти 20 населенных пунктов Харьковщины подверглись обстрелам рф — Генштаб ВСУ
16:49
Прокуратура: Сегодня по Харьковщине ударили «Градом», есть две погибшие
15:45
В Харьковской области с начала войны погибли девять полицейских

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Павел Онищенко «Потон», выпущенный из харьковского СИЗО, сбежал в рф»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 16 января 2023 в 14:17;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Активиста Павла Онищенко отпустили, чтобы он защищал Украину на фронте, но он удрал за границу.".