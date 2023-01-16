Павел Онищенко «Потон», выпущенный из харьковского СИЗО, сбежал в рф

Активиста Павла Онищенко отпустили, чтобы он защищал Украину на фронте, но он удрал за границу.

Печально известный Павел Онищенко «Потон», выпущенный из СИЗО в марте 2022 года и собиравшийся идти в терроборону, активно записывает пророссийские видео, проживая в москве.

Сначала «Потон» со своей семьей засветился в Европе, куда он сбежал на основании того, что является многодетным отцом. Уже тогда Потон провозглашал антиукраинские речи.

Из-за побега за границу Онищенко объявили в розыск за неявку на судебное заседание из-за нападения на правоохранителей.

«Основанием для выезда за границу было наличие у него четырех детей. Заявления Онищенко о нападении России на Украину изучают на предмет наличия состава преступления в его высказываниях», — заявил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Сейчас, как можно понять из видеороликов на Youtube, «Потон» с семьей находится в рф, откуда он рассказывает о том, что украинцы и россияне «один народ» и какие хорошие дороги в Москве.