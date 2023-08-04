Шоу «Міняю жінку» со сбежавшим в РФ из Харькова «Пашей Потоном» показали по ТВ

Утром 4 августа в эфире канала «1+1» показали 7-й эпизод 14-го выпуска развлекательного шоу «Міняю жінку». Героями стала семья одиозного лидера харьковской организации «Потон» Павла Онищенко, который сейчас находится в России, а в Украине подозревается по трем статьям Уголовного кодекса.

Эпизод пустили в эфир в 9:35, после информационно-развлекательной программы «Завтрак с 1+1».

В YouTube-канале проекта выпуск был опубликован в декабре 2018 года. По сюжету, Онищенко принимал в городе Люботин женщину из Винницы, пока там находилась его супруга.

«В городе Люботин живут папа Павел, мама Марина и трое их детей. Павел имеет собственный бизнес и занимается общественной деятельностью», — говорится в описании к видео.

Напомним, «потоновцев» задержали в Краснокутском районе, как сообщали в ГУ Нацполиции Харьковщины, после «вооруженного конфликта с правоохранителями». В июне 2021-го активистам объявили обвинительный акт. По данным следствия, в период с 2018 по 2020 год сторонники и участники ОО под видом акций против незаконной торговли наркосодержащими лекарствами, алкоголем и незаконной вырубки лесов занимались хулиганством, вымогательствами и угрозами.

После начала полномасштабной войны в марте 2022 года лидер организации «Потон» Павел Онищенко по решению суда вышел из СИЗО, где находился с июня 2020 года, под личное обязательство. Вскоре в видеообращении он заявил, что собирается записаться в тероборону, а сам сбежал за границу. Как сообщал спикер Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко, основанием для выезда стало наличие у Онищенко четверых детей.

Вначале Онищенко был в Европе, а позже объявился в Москве. С того времени в своих соцсетях он всячески восхваляет РФ и распространяет вражеские нарративы в отношении Украины и ее руководства. Их противоправный характер подтвердили эксперты Института Бокариуса.

14 апреля 2023 года спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула сообщил, что Онищенко заочно объявили о подозрении по трем статьям УКУ: «государственная измена в форме перехода на сторону врага и предоставления иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, совершенная в условиях военного положения»; «публичные призывы к захвату государственной власти, совершенные повторно»; «создание и распространение материалов с оправданием вооруженной агрессии российской федерации против Украины, совершенные повторно».