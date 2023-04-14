Сбежавшего в Москву из Харькова «Пашу Потона» обвиняют уже по трем статьям УК
Блогер и главарь якобы «общественников» из «Потона» Павел Онищенко теперь обладает полным набором подозрений за сотрудничество с РФ: от оправдания агрессии до госизмены.
О том, что Онищенко заочно объявили очередные подозрения, сообщили в СБУ.
«Сотрудники Службы безопасности Украины собрали доказательства и объявили подозрение в государственной измене и ряде других преступлений главарю скандально известной харьковской общественной организации «ПОТОН», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
За РФ 37-летний харьковчанин начал «топить» сразу, как только вышел из СИЗО, и сбежал за границу. Вначале он был в Европе, а позже объявился в Москве. Его высказывания в YouTube и TikTok проанализировали во время судебной экспертизы специалисты Института Бокариуса. Эксперты «подвтердили противоправный характер призывов харьковчанина».
«В своих публикациях он распространял нарративы российской пропаганды, типа: «москва и Киев один народ», «денацификация в Украине». Этим он помогал государству-агрессору проводить специальные информационные операции в ущерб Украине, чтобы дестабилизировать общественно-политическую ситуацию и сформировать негативное отношение к нашему государству в мире», — заявил Абдула.
Видео отдельных высказываний «Паши Потона», проанализированных экспертами, опубликовала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
По информации следствия, лидер «Потона» оправдывал агрессию РФ и призывал к насильственному свержению власти в Украине систематически. За все вышеперечисленное ему сообщили о подозрении по трем статьям УК: «государственная измена в форме перехода на сторону врага и предоставления иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, совершенная в условиях военного положения»; «публичные призывы к захвату государственной власти, совершенные повторно»; «создание и распространение материалов с оправданием вооруженной агрессии российской федерации против Украины, совершенные повторно».
Пока что о подозрениях Онищенко проинформировали заочно — ведь его нет в стране.
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«С сентября 2022 года этот мужчина находится в розыске из-за укрывательства от украинского правосудия: его обвиняют в посягательстве на жизнь работников правоохранительных органов. До марта прошлого года он находился в СИЗО, но после начала полномасштабной российской агрессии суд освободил его из-под стражи под личное обязательство. Злоумышленник обещал встать на защиту страны в рядах ВСУ, однако свое обязательство не выполнил и скрылся из Украины», — отметил спикер УСБУ в Харьковской области.
Предателя ищут, чтобы привлечь к ответственности.
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- • Дата публикации материала: 14 апреля 2023 в 11:30;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Блогер и главарь якобы «общественников» из «Потона» Павел Онищенко теперь обладает полным набором подозрений за сотрудничество с РФ: от оправдания агрессии до госизмены".