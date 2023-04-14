“Пашу Потона”, що втік до Москви з Харкова, звинувачують уже за 3 статтями КК

Блогер і ватажок нібито “суспільників” з “Потона” Павло Онищенко тепер має повний набір підозр за співпрацю з РФ: від виправдання агресії до держзради.

Про те, що Онищенко заочно оголосили чергові підозри, повідомили в СБУ.

“Співробітники Служби безпеки України зібрали докази та оголосили підозру у державній зраді та низці інших злочинів ватажку скандальновідомої харківської громадської організації “ПОТОН”, – написав у фейсбуці речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула .

За РФ 37-річний харків’янин почав “топити” одразу, щойно вийшов із СІЗО, й утік за кордон. Спочатку він був у Європі, а потім з’явився у Москві. Висловлювання “Паші Потона” у YouTube та TikTok проаналізували під час судової експертизи фахівці Інституту Бокаріуса. Експерти “підтвердили протиправний характер закликів харків’янина”.

“У своїх публікаціях він розповсюджував наративи російської пропаганди, на кшталт: “москва и Киев один народ”, “денацификация в Украине”. Цим він допомагав державі-агресору проводити спеціальні інформаційні операції на шкоду Україні, щоб дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію та сформувати негативне ставлення до нашої держави у світі”, – заявив Абдула.

Відео окремих висловлювань “Паші Потона”, проаналізованих експертами, опублікувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За інформацією слідства, лідер “Потона” виправдовував агресію РФ та закликав до насильницького повалення влади в Україні систематично. За все це йому повідомили про підозру за трьома статтями КК: “державна зрада у формі переходу на бік ворога та надання іноземній державі допомоги у проведенні підривної діяльності проти України, вчинена в умовах воєнного стану”; “публічні заклики до захоплення державної влади, вчинені повторно”; “створення та поширення матеріалів із виправдовуванням збройної агресії російської федерації проти України, вчинені повторно”.

Поки що про підозри Онищенка поінформували заочно – адже його немає у країні.

“Із вересня 2022 року цей чоловік перебуває у розшуку через переховування від українського правосуддя: його звинувачують у посяганні на життя працівників правоохоронних органів. До березня минулого року він перебував у СІЗО, але після початку повномасштабної російської агресії суд звільнив його з-під варти під особисте зобов’язання. Зловмисник обіцяв стати на захист країни у лавах ЗСУ, проте своє зобов’язання не виконав і втік з України”, – зазначив речник УСБУ в Харківській області.

Зрадника шукають, щоби притягнути до відповідальності.