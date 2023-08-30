Смертельна ДТП у Харкові: водій ВАЗ «влетів» у дренажний канал (фото)

Поліція встановлює обставини ДТП із загиблим у Новобаварському районі Харкова.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, повідомлення про аварію на вулиці Станційній надійшло 30 серпня близько 13:00. Водій автомобіля «ВАЗ 21099» не впорався з керуванням та з’їхав у дренажний канал.

Внаслідок аварії 76-річний чоловік від отриманих травм загинув на місці, додали в поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.