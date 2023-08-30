Смертельна ДТП у Харкові: водій ВАЗ «влетів» у дренажний канал (фото)
Фото: ГУНП в Харківській області
Поліція встановлює обставини ДТП із загиблим у Новобаварському районі Харкова.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, повідомлення про аварію на вулиці Станційній надійшло 30 серпня близько 13:00. Водій автомобіля «ВАЗ 21099» не впорався з керуванням та з’їхав у дренажний канал.
Внаслідок аварії 76-річний чоловік від отриманих травм загинув на місці, додали в поліції.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.
Читайте також: ДТП із мотоциклом і авто в Харкові: у поліції припустили, хто винен (фото)
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Смертельна ДТП у Харкові: водій ВАЗ «влетів» у дренажний канал (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2023 в 15:51;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція встановлює обставини ДТП із загиблим у Новобаварському районі Харкова.".