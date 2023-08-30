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Смертельна ДТП у Харкові: водій ВАЗ «влетів» у дренажний канал (фото)

Суспільство 15:51   30.08.2023
Вікторія Яковенко
Смертельна ДТП у Харкові: водій ВАЗ «влетів» у дренажний канал (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

Поліція встановлює обставини ДТП із загиблим у Новобаварському районі Харкова.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, повідомлення про аварію на вулиці Станційній надійшло 30 серпня близько 13:00. Водій автомобіля «ВАЗ 21099» не впорався з керуванням та з’їхав у дренажний канал.

Внаслідок аварії 76-річний чоловік від отриманих травм загинув на місці, додали в поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2023 в 15:51;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція встановлює обставини ДТП із загиблим у Новобаварському районі Харкова.".