ДТП із мотоциклом і авто в Харкові: у поліції припустили, хто винен (фото)

На перехресті проспекту Петра Григоренка та бульвару Жасмінового в Харкові 28 серпня о 18:40 сталася ДТП, внаслідок якої постраждав 34-річний водій мотоцикла. Його ушпиталили.

Попередньо, водій мотоцикла “Yamaha FZ-8” не надав перевагу у русі й допустив зіткнення з автомобілем “Hyundai Elantra”, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами) ККУ.



Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області