ДТП із мотоциклом і авто в Харкові: у поліції припустили, хто винен (фото)
На перехресті проспекту Петра Григоренка та бульвару Жасмінового в Харкові 28 серпня о 18:40 сталася ДТП, внаслідок якої постраждав 34-річний водій мотоцикла. Його ушпиталили.
Попередньо, водій мотоцикла “Yamaha FZ-8” не надав перевагу у русі й допустив зіткнення з автомобілем “Hyundai Elantra”, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами) ККУ.
Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області
Читайте також: Загиблий і шість постраждалих: у Харкові зіткнулися два “фольксвагени” (фото)
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «ДТП із мотоциклом і авто в Харкові: у поліції припустили, хто винен (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2023 в 12:08;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На перехресті проспекту Петра Григоренка та бульвару Жасмінового в Харкові 28 серпня о 18:40 сталася ДТП, внаслідок якої постраждав 34-річний водій мотоцикла. Його ушпиталили.".