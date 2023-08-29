Live
  • Вт 29.08.2023
    • Харків
  •   +26°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.52
    • 🔴

Загиблий і шість постраждалих: у Харкові зіткнулися два “фольксвагени” (фото)

Події 10:41   29.08.2023
Олена Нагорна
Загиблий і шість постраждалих: у Харкові зіткнулися два “фольксвагени” (фото)

Одна людина загинула і шестеро отримали травми внаслідок ДТП, яка сталася о 22:45 28 серпня на перехресті вулиці Дудинської та Григорівського шосе у Харкові.

Водій автомобіля “Volkswagen Caravelle”, рухаючись на заборонний сигнал світлофора, врізався в “Volkswagen Golf”, який їхав через перехрестя на “зелений”, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

46-річного водія “Caravelle” викинуло з машини. Він помер у кареті швидкої допомоги. П’ятьох пасажирів цього ж автомобіля, серед яких хлопчик 2022 року народження, з травмами різного ступеня тяжкості доправили до лікарні.

Постраждав і 23-річний водій “Golf”. Він також у медустанові.


Фото: ГУ НП у Харківській області

Читайте також: Харків’янку, яка перекинула авто у Старому Салтові, затримали — поліція

Автор: Олена Нагорна
Популярно
У Куп’янську, де загинув охоронець, ворог вдарив по м’ясокомбінату – Синєгубов
У Куп’янську, де загинув охоронець, ворог вдарив по м’ясокомбінату – Синєгубов
29.08.2023, 11:45
Ще одне “Око Саурона” знищене на Харківському напрямку (відео)
Ще одне “Око Саурона” знищене на Харківському напрямку (відео)
29.08.2023, 11:18
Зранку ворог гатив по Куп’янську: загинув охоронець підприємства, є поранений
Зранку ворог гатив по Куп’янську: загинув охоронець підприємства, є поранений
29.08.2023, 10:59
Загиблий і шість постраждалих: у Харкові зіткнулися два “фольксвагени” (фото)
Загиблий і шість постраждалих: у Харкові зіткнулися два “фольксвагени” (фото)
29.08.2023, 10:41
Коваленко: чому 100-тисячне військо РФ під Куп’янськом і Лиманом не має успіху
Коваленко: чому 100-тисячне військо РФ під Куп’янськом і Лиманом не має успіху
29.08.2023, 09:32
РФ вивела з Білорусі всі наземні сили, частина тепер під Куп’янськом і Лиманом
РФ вивела з Білорусі всі наземні сили, частина тепер під Куп’янськом і Лиманом
29.08.2023, 08:20

Новини за темою:

11:37
Злісного “закладника” психотропів знову спіймали в Харкові (фото)
11:18
Ще одне “Око Саурона” знищене на Харківському напрямку (відео)
10:59
Зранку ворог гатив по Куп’янську: загинув охоронець підприємства, є поранений
10:41
Загиблий і шість постраждалих: у Харкові зіткнулися два “фольксвагени” (фото)
09:52
Пілота з Харкова, який загинув на Житомирщині, посмертно підвищили у званні

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Загиблий і шість постраждалих: у Харкові зіткнулися два “фольксвагени” (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2023 в 10:41;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одна людина загинула і шестеро отримали травми внаслідок ДТП, яка сталася о 22:45 28 серпня на перехресті вулиці Дудинської та Григорівського шосе у Харкові.".