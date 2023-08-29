Загиблий і шість постраждалих: у Харкові зіткнулися два “фольксвагени” (фото)
Одна людина загинула і шестеро отримали травми внаслідок ДТП, яка сталася о 22:45 28 серпня на перехресті вулиці Дудинської та Григорівського шосе у Харкові.
Водій автомобіля “Volkswagen Caravelle”, рухаючись на заборонний сигнал світлофора, врізався в “Volkswagen Golf”, який їхав через перехрестя на “зелений”, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.
46-річного водія “Caravelle” викинуло з машини. Він помер у кареті швидкої допомоги. П’ятьох пасажирів цього ж автомобіля, серед яких хлопчик 2022 року народження, з травмами різного ступеня тяжкості доправили до лікарні.
Постраждав і 23-річний водій “Golf”. Він також у медустанові.
Фото: ГУ НП у Харківській області
Читайте також: Харків’янку, яка перекинула авто у Старому Салтові, затримали — поліція
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Загиблий і шість постраждалих: у Харкові зіткнулися два “фольксвагени” (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2023 в 10:41;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одна людина загинула і шестеро отримали травми внаслідок ДТП, яка сталася о 22:45 28 серпня на перехресті вулиці Дудинської та Григорівського шосе у Харкові.".