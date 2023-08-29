Загиблий і шість постраждалих: у Харкові зіткнулися два “фольксвагени” (фото)

Одна людина загинула і шестеро отримали травми внаслідок ДТП, яка сталася о 22:45 28 серпня на перехресті вулиці Дудинської та Григорівського шосе у Харкові.

Водій автомобіля “Volkswagen Caravelle”, рухаючись на заборонний сигнал світлофора, врізався в “Volkswagen Golf”, який їхав через перехрестя на “зелений”, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

46-річного водія “Caravelle” викинуло з машини. Він помер у кареті швидкої допомоги. П’ятьох пасажирів цього ж автомобіля, серед яких хлопчик 2022 року народження, з травмами різного ступеня тяжкості доправили до лікарні.

Постраждав і 23-річний водій “Golf”. Він також у медустанові.



Фото: ГУ НП у Харківській області