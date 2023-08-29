Погибший и шесть пострадавших: в Харькове столкнулись два Volkswagen (фото)

Один человек погиб и шестеро получили травмы в результате ДТП, произошедшего в 22:45 28 августа на перекрестке улицы Дудинской и Григоровского шоссе в Харькове.

Водитель автомобиля Volkswagen Caravelle, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, врезался в Volkswagen Golf, который ехал через перекресток на «зеленый», сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

46-летнего водителя Caravelle выбросило из машины. Он скончался в карете скорой помощи. Пять пассажиров этого же автомобиля, среди которых мальчик 2022 года рождения, с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

Пострадал и 23-летний водитель Golf. Он также в медучреждении.



Фото: ГУ НП в Харьковской области