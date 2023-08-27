Харьковчанку, перевернувшую авто в Старом Салтове, задержали — полиция

Правоохранители задержали 19-летнюю харьковчанку, которая в 4:45 27 августа в поселке Старый Салтов не справилась с управлением, вследствие чего автомобиль Mitsubishi Pajero перевернулся. Двое пассажиров погибли, а сама девушка попала в больницу.

Об этом сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Ранее в полиции сообщили, что в результате ДТП погибли на месте двое пассажиров — 28-летняя женщина и 25-летний мужчина. Девушку-водителя с многочисленными травмами доставили в больницу. Еще один 21-летний пассажир от госпитализации отказался.