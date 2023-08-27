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В Старом Салтове перевернула авто 19-летняя харьковчанка: двое погибших (фото)

Происшествия 10:21   27.08.2023
Елена Нагорная
В Старом Салтове перевернула авто 19-летняя харьковчанка: двое погибших (фото) Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

В результате ДТП, произошедшего в поселке Старый Салтов Чугуевского района Харьковской области 27 августа около 04:45, два человека погибли и один госпитализирован.

Предварительно установлено, что 19-летняя харьковчанка не справилась с управлением и допустила опрокидывание автомобиля Mitsubishi Pajero, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В результате ДТП погибли на месте двое пассажиров — 28-летняя женщина и 25-летний мужчина. Водитель получила многочисленные травмы. Ее доставили в больницу. Еще один 21-летний пассажир от госпитализации отказался.


Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 августа 2023 в 10:21;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате ДТП, произошедшего в поселке Старый Салтов Чугуевского района Харьковской области 27 августа около 04:45, два человека погибли и один госпитализирован.".