В Старом Салтове перевернула авто 19-летняя харьковчанка: двое погибших (фото)
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
В результате ДТП, произошедшего в поселке Старый Салтов Чугуевского района Харьковской области 27 августа около 04:45, два человека погибли и один госпитализирован.
Предварительно установлено, что 19-летняя харьковчанка не справилась с управлением и допустила опрокидывание автомобиля Mitsubishi Pajero, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
В результате ДТП погибли на месте двое пассажиров — 28-летняя женщина и 25-летний мужчина. Водитель получила многочисленные травмы. Ее доставили в больницу. Еще один 21-летний пассажир от госпитализации отказался.
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 27 августа 2023 в 10:21;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате ДТП, произошедшего в поселке Старый Салтов Чугуевского района Харьковской области 27 августа около 04:45, два человека погибли и один госпитализирован.".