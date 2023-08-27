У Старому Салтові перекинула авто 19-річна харків’янка: двоє загиблих (фото)
Внаслідок ДТП, що сталася у селищі Старий Салтів Чугуївського району Харківської області 27 серпня близько 04:45, дві людини загинули та одна ушпиталена.
Попередньо встановлено, що 19-річна харків’янка не впоралася з керуванням та допустила перекидання автомобіля Mitsubishi Pajero, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.
Внаслідок ДТП загинули на місці двоє пасажирів – 28-річна жінка та 25-річний чоловік. Водійка зазнала численних травм. Її доправили в лікарню. Ще один 21-річний пасажир від шпиталізації відмовився.
Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2023 в 10:21;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ДТП, що сталася у селищі Старий Салтів Чугуївського району Харківської області 27 серпня близько 04:45, дві людини загинули та одна ушпиталена.".