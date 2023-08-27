У Старому Салтові перекинула авто 19-річна харків’янка: двоє загиблих (фото)

Внаслідок ДТП, що сталася у селищі Старий Салтів Чугуївського району Харківської області 27 серпня близько 04:45, дві людини загинули та одна ушпиталена.

Попередньо встановлено, що 19-річна харків’янка не впоралася з керуванням та допустила перекидання автомобіля Mitsubishi Pajero, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Внаслідок ДТП загинули на місці двоє пасажирів – 28-річна жінка та 25-річний чоловік. Водійка зазнала численних травм. Її доправили в лікарню. Ще один 21-річний пасажир від шпиталізації відмовився.



Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області