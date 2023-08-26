У Харкові 22-річна водійка не поступилася «ГАЗелі» й отримала травми (фото)

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП у Індустріальному районі, внаслідок якої постраждали дві людини.

«На вулиці Сергія Тархова 22-річна жінка-водій автомобіля «ВАЗ 21053» при повороті ліворуч не надала переваги автомобілю «ГАЗ 3302» під керуванням 36-річного водія, який рухався в зустрічному напрямку. Тілесні ушкодження отримала водійка та 22-річний пасажир легковика», – повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.