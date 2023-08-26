У Харкові 22-річна водійка не поступилася «ГАЗелі» й отримала травми (фото)
Фото: ГУНП в Харківській області
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП у Індустріальному районі, внаслідок якої постраждали дві людини.
«На вулиці Сергія Тархова 22-річна жінка-водій автомобіля «ВАЗ 21053» при повороті ліворуч не надала переваги автомобілю «ГАЗ 3302» під керуванням 36-річного водія, який рухався в зустрічному напрямку. Тілесні ушкодження отримала водійка та 22-річний пасажир легковика», – повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Читайте також: ДТП на проспекті Гагаріна у Харкові: є травмований (фото)
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Харкові 22-річна водійка не поступилася «ГАЗелі» й отримала травми (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2023 в 20:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці встановлюють обставини ДТП у Індустріальному районі, внаслідок якої постраждали дві людини.".