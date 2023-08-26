ДТП на проспекті Гагаріна у Харкові: є травмований (фото)
Фото: ГУНП в Харківській області
26 серпня близько 08:30 на проспекті Гагаріна зіштовхнулися дві автівки.
«20-річний водій автомобіля «Volkswagen Passat», виїжджаючи з прилеглої території, не надав в перевагу в русі автомобілю «Dacia Logan» під керуванням 34-річного чоловіка. В результаті чого сталося зіткнення автівок. Тілесні ушкодження отримав 26-річний пасажир «Dacia Logan», – повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Наразі поліція встановлює обставини ДТП.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2023 в 14:25;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "26 серпня близько 08:30 на проспекті Гагаріна зіштовхнулися дві автівки.".