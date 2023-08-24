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Машини зім’яло: на Окружній Харкова сталася смертельна ДТП (фото)

Події 15:17   24.08.2023
Вікторія Яковенко
Машини зім’яло: на Окружній Харкова сталася смертельна ДТП (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

На Окружній Харкова внаслідок аварії 55-річний водій «Sкоdа» від отриманих травм загинув на місці.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 24 серпня 55-річний водій автомобіля «Sкоdа Остаvіа» допустив виїзд на смугу зустрічного руху, де зіштовхнувся з автомобілем «Lexus GX 470» під керуванням 48-річного чоловіка.

Водій автівки «Sкоdа» загинув на місці події, а іншого водія з травмами шпиталізували.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження, зазначили у поліції.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Серпня 2023 в 15:17;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Окружній Харкова внаслідок аварії 55-річний водій «Sкоdа» від отриманих травм загинув на місці.".