Машини зім’яло: на Окружній Харкова сталася смертельна ДТП (фото)

На Окружній Харкова внаслідок аварії 55-річний водій «Sкоdа» від отриманих травм загинув на місці.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 24 серпня 55-річний водій автомобіля «Sкоdа Остаvіа» допустив виїзд на смугу зустрічного руху, де зіштовхнувся з автомобілем «Lexus GX 470» під керуванням 48-річного чоловіка.

Водій автівки «Sкоdа» загинув на місці події, а іншого водія з травмами шпиталізували.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження, зазначили у поліції.