Машини зім’яло: на Окружній Харкова сталася смертельна ДТП (фото)
Фото: ГУНП в Харківській області
На Окружній Харкова внаслідок аварії 55-річний водій «Sкоdа» від отриманих травм загинув на місці.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 24 серпня 55-річний водій автомобіля «Sкоdа Остаvіа» допустив виїзд на смугу зустрічного руху, де зіштовхнувся з автомобілем «Lexus GX 470» під керуванням 48-річного чоловіка.
Водій автівки «Sкоdа» загинув на місці події, а іншого водія з травмами шпиталізували.
Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження, зазначили у поліції.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Серпня 2023 в 15:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Окружній Харкова внаслідок аварії 55-річний водій «Sкоdа» від отриманих травм загинув на місці.".