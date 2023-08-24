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Машины смяло: на Окружной Харькова произошло смертельное ДТП (фото)

Происшествия 15:17   24.08.2023
Виктория Яковенко
Машины смяло: на Окружной Харькова произошло смертельное ДТП (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

На Окружной Харькове в результате аварии 55-летний водитель «Sкоdа» от полученных травм погиб на месте.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 24 августа 55-летний водитель автомобиля «Sкоdа Остаvia» допустил наезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Lexus GX 470» под управлением 48-летнего мужчины.

Водитель автомобиля «Sкоdа» погиб на месте происшествия, а другого водителя с травмами госпитализировали.

Решается вопрос об открытии уголовного производства, отметили в полиции.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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    • • Дата публикации материала: 24 августа 2023 в 15:17;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Окружной Харькове в результате аварии 55-летний водитель «Sкоdа» от полученных травм погиб на месте.".