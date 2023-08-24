Машины смяло: на Окружной Харькова произошло смертельное ДТП (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
На Окружной Харькове в результате аварии 55-летний водитель «Sкоdа» от полученных травм погиб на месте.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 24 августа 55-летний водитель автомобиля «Sкоdа Остаvia» допустил наезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Lexus GX 470» под управлением 48-летнего мужчины.
Водитель автомобиля «Sкоdа» погиб на месте происшествия, а другого водителя с травмами госпитализировали.
Решается вопрос об открытии уголовного производства, отметили в полиции.
Читайте также: Трое пострадавших: на Окружной Харькова произошло ДТП с тремя машинами (фото)
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «Машины смяло: на Окружной Харькова произошло смертельное ДТП (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 24 августа 2023 в 15:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Окружной Харькове в результате аварии 55-летний водитель «Sкоdа» от полученных травм погиб на месте.".