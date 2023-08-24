Машины смяло: на Окружной Харькова произошло смертельное ДТП (фото)

На Окружной Харькове в результате аварии 55-летний водитель «Sкоdа» от полученных травм погиб на месте.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 24 августа 55-летний водитель автомобиля «Sкоdа Остаvia» допустил наезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Lexus GX 470» под управлением 48-летнего мужчины.

Водитель автомобиля «Sкоdа» погиб на месте происшествия, а другого водителя с травмами госпитализировали.

Решается вопрос об открытии уголовного производства, отметили в полиции.