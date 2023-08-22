Трое пострадавших: на Окружной Харькова произошло ДТП с тремя машинами (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
Во вторник, 22 августа, на Окружной Харькова произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии травмировались три человека.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Около 8:50 по улице Маковского 54-летний водитель ВАЗ 2101 с прицепом, выезжая со второстепенной дороги, не предпочел в движении автомобиль ВАЗ 21214 под управлением 52-летнего мужчины, который двигался по главной дороге.
После столкновения ВАЗ 21214 по инерции столкнулся с двигавшимся по встречном направлении автомобилем Chevrolet Captiva.
В результате ДТП травмировались три женщины 35 и 44 лет — пассажиры автомобиля ВАЗ-21214, уточнили в полиции.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.
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- • Дата публикации материала: 22 августа 2023 в 13:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 22 августа, на Окружной Харькова произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии травмировались три человека.".