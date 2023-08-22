Трое пострадавших: на Окружной Харькова произошло ДТП с тремя машинами (фото)

Во вторник, 22 августа, на Окружной Харькова произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии травмировались три человека.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Около 8:50 по улице Маковского 54-летний водитель ВАЗ 2101 с прицепом, выезжая со второстепенной дороги, не предпочел в движении автомобиль ВАЗ 21214 под управлением 52-летнего мужчины, который двигался по главной дороге.

После столкновения ВАЗ 21214 по инерции столкнулся с двигавшимся по встречном направлении автомобилем Chevrolet Captiva.

В результате ДТП травмировались три женщины 35 и 44 лет — пассажиры автомобиля ВАЗ-21214, уточнили в полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.