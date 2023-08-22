Троє постраждалих: на Окружній Харкова сталася ДТП з трьома автівками (фото)

У вівторок, 22 серпня, на Окружній Харкова сталася ДТП за участі трьох автомобілів. Внаслідок аварії травмувалися три людини.

Про це повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Близько 8:50 по вулиці Маковського 54-річний водій ВАЗ 2101 з причепом, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав переваги у русі автомобілю ВАЗ 21214 під керуванням 52-річного чоловіка, який рухався головною дорогою.

Після зіткнення ВАЗ 21214 по інерції зіштовхнувся з автомобілем Chevrolet Captiva, що рухався у зустрічному напрямку.

Внаслідок ДТП травмувались три жінки 35 і 44 років – пасажири автомобіля ВАЗ-21214.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини аварії.