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Троє постраждалих: на Окружній Харкова сталася ДТП з трьома автівками (фото)

Події 13:23   22.08.2023
Вікторія Яковенко
Троє постраждалих: на Окружній Харкова сталася ДТП з трьома автівками (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

У вівторок, 22 серпня, на Окружній Харкова сталася ДТП за участі трьох автомобілів. Внаслідок аварії травмувалися три людини.

Про це повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Близько 8:50 по вулиці Маковського 54-річний водій ВАЗ 2101 з причепом, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав переваги у русі автомобілю ВАЗ 21214 під керуванням 52-річного чоловіка, який рухався головною дорогою.

Після зіткнення ВАЗ 21214 по інерції зіштовхнувся з автомобілем Chevrolet Captiva, що рухався у зустрічному напрямку.

Внаслідок ДТП травмувались три жінки 35 і 44 років – пасажири автомобіля ВАЗ-21214.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини аварії.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2023 в 13:23;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 22 серпня, на Окружній Харкова сталася ДТП за участі трьох автомобілів. Внаслідок аварії травмувалися три людини.".