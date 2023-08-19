Трамвай у Харкові на смерть збив велосипедиста (фото)

У Харкові сталася смертельна ДТП у районі “Барабашово”.

“Попередньо встановлено, що водій трамвая рухався на зелений сигнал світлофора. Велосипедист їхав у зустрічному напрямку та різко здійснив поворот праворуч, не пропустивши трамвай. Внаслідок ДТП велосипедист 1946 року народження отримав тілесні ушкодження, від яких помер по дорозі в лікарню в кареті швидкої допомоги”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.