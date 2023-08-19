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Трамвай у Харкові на смерть збив велосипедиста (фото)

Події 12:28   19.08.2023
Оксана Горун
Трамвай у Харкові на смерть збив велосипедиста (фото)

У Харкові сталася смертельна ДТП у районі “Барабашово”.

“Попередньо встановлено, що водій трамвая рухався на зелений сигнал світлофора. Велосипедист їхав у зустрічному напрямку та різко здійснив поворот праворуч, не пропустивши трамвай. Внаслідок ДТП велосипедист 1946 року народження отримав тілесні ушкодження, від яких помер по дорозі в лікарню в кареті швидкої допомоги”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

27 трамвай Харків

За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Збитий велосипедист у Харкові

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2023 в 12:28;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові сталася смертельна ДТП у районі “Барабашово”".