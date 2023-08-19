Трамвай у Харкові на смерть збив велосипедиста (фото)
У Харкові сталася смертельна ДТП у районі “Барабашово”.
“Попередньо встановлено, що водій трамвая рухався на зелений сигнал світлофора. Велосипедист їхав у зустрічному напрямку та різко здійснив поворот праворуч, не пропустивши трамвай. Внаслідок ДТП велосипедист 1946 року народження отримав тілесні ушкодження, від яких помер по дорозі в лікарню в кареті швидкої допомоги”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2023 в 12:28;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові сталася смертельна ДТП у районі “Барабашово”".