ДТП у центрі Харкова: загинула 25-річна жінка (фото)

Поліція встановлює обставини смертельної ДТП на проспекті Науки.

“18 серпня близько 21:50 на перехресті проспекту Науки та вулиці Новгородської сталося зіткнення автомобіля “BMW M340I” під керуванням 23-річного водія та “Мazda 323” під керуванням 52-річного чоловіка. Внаслідок аварії 25-річна пасажирка автомобіля “Мazda” загинула на місці події. Також травми отримав водій вказаного транспортного засобу”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Кримінальне провадження відкрили за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.