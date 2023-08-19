ДТП у центрі Харкова: загинула 25-річна жінка (фото)
Фото: ГУНП у Харківській області
Поліція встановлює обставини смертельної ДТП на проспекті Науки.
“18 серпня близько 21:50 на перехресті проспекту Науки та вулиці Новгородської сталося зіткнення автомобіля “BMW M340I” під керуванням 23-річного водія та “Мazda 323” під керуванням 52-річного чоловіка. Внаслідок аварії 25-річна пасажирка автомобіля “Мazda” загинула на місці події. Також травми отримав водій вказаного транспортного засобу”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Кримінальне провадження відкрили за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2023 в 12:05;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція встановлює обставини смертельної ДТП на проспекті Науки".