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ДТП у центрі Харкова: загинула 25-річна жінка (фото)

Події 12:05   19.08.2023
Оксана Горун
ДТП у центрі Харкова: загинула 25-річна жінка (фото) Фото: ГУНП у Харківській області

Поліція встановлює обставини смертельної ДТП на проспекті Науки.

“18 серпня близько 21:50 на перехресті проспекту Науки та вулиці Новгородської сталося зіткнення автомобіля “BMW M340I” під керуванням 23-річного водія та “Мazda 323” під керуванням 52-річного чоловіка. Внаслідок аварії 25-річна пасажирка автомобіля “Мazda” загинула на місці події. Також травми отримав водій вказаного транспортного засобу”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

ДТП у Харкові 18 серпня 2023 3
Фото: ГУНП у Харківській області

Кримінальне провадження відкрили за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.

ДТП у Харкові 18 серпня 2023 2
Фото: ГУНП у Харківській області

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2023 в 12:05;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція встановлює обставини смертельної ДТП на проспекті Науки".