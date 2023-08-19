ДТП в центре Харькова: погибла 25-летняя женщина (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП на проспекте Науки.
«18 августа около 21:50 на перекрестке проспекта Науки и улицы Новгородской произошло столкновение автомобиля «BMW M340I» под управлением 23-летнего водителя и «Мazda 323» под управлением 52-летнего мужчины. В результате аварии 25-летняя пассажирка автомобиля «Мazda» погибла на месте происшествия. Также травмы получил водитель указанного транспортного средства», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Уголовное производство открыли за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.
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- • Дата публикации материала: 19 августа 2023 в 12:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП на проспекте Науки".