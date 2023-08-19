ДТП в центре Харькова: погибла 25-летняя женщина (фото)

Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП на проспекте Науки.

«18 августа около 21:50 на перекрестке проспекта Науки и улицы Новгородской произошло столкновение автомобиля «BMW M340I» под управлением 23-летнего водителя и «Мazda 323» под управлением 52-летнего мужчины. В результате аварии 25-летняя пассажирка автомобиля «Мazda» погибла на месте происшествия. Также травмы получил водитель указанного транспортного средства», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Уголовное производство открыли за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.