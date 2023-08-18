4 года за решеткой получил водитель, сбивший женщину на переходе в Харькове

Находясь в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, водитель наехал на женщину на пешеходном переходе, сообщила Харьковская областная прокуратура.

ДТП произошло 28 июня 2021 около 3:30 в Харькове. Водитель автомобиля Ford Escort, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, двигался по ул. Шевченко со стороны ул. Омской по направлению ул. Матюшенко.

В это время дорогу переходила 43-летняя женщина, которая двигалась по пешеходному переходу.

Водитель не сбавил скорость, не остановил автомобиль и не пропустил пешехода, а совершил наезд на женщину. В результате потерпевшая получила тяжкие травмы. В дальнейшем ей оказали медицинскую помощь.

Суд признал виновным 30-летнего мужчину в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, что причинило тяжкие телесные повреждения потерпевшей (ч. 2 ст. 286-1 УК Украины).

Ему назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы и запретили водить машину сроком на 5 лет.