4 роки за ґратами дали водію, який напідпитку збив жінку на переході у Харкові
Перебуваючи у стані наркотичного й алкогольного сп’яніння, водій наїхав на жінку на пішохідному переході, повідомила Харківська обласна прокуратура.
ДТП сталась 28 червня 2021 року близько о 3:30 у Харкові. Прокурори довели, що водій автомобіля «Ford Escort», перебуваючи у стані алкогольного і наркотичного сп’яніння, рухався по вул. Шевченка зі сторони вул. Омської у напрямку вул. Матюшенка.
У цей час дорогу переходила 43-річна жінка, яка рухалась по пішохідному переходу.
Водій не не зменшив швидкість до зупинки автомобіля и не пропустив пішохода, а скоїв наїзд на жінку. У результаті потерпіла отримала тяжкі тілесні ушкодження. У подальшому їй надали медичну допомогу.
Суд визнав винним 30-річного чоловіка в порушенні правил безпеки дорожнього руху особою в стані алкогольного, наркотичного сп’яніння, що заподіяло тяжкі тілесні ушкодження потерпілій (ч. 2 ст. 286-1 КК України).
Йому призначено покарання у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням керувати транспортними засобами строком на 5 років.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2023 в 17:06;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перебуваючи у стані наркотичного й алкогольного сп’яніння, водій наїхав на жінку на пішохідному переході, повідомила Харківська обласна прокуратура. ".