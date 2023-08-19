Трамвай в Харькове насмерть сбил велосипедиста (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
В Харькове произошло смертельное ДТП в районе «Барабашово».
«Предварительно установлено, что водитель трамвая двигался на зеленый сигнал светофора. Велосипедист ехал во встречном направлении и резко совершил поворот направо, не пропустив трамвай. В результате ДТП велосипедист 1946 года рождения получил телесные повреждения, от которых скончался по дороге в больницу в карете скорой помощи», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
По факту ДТП открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.
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- • Дата публикации материала: 19 августа 2023 в 12:28;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове произошло смертельное ДТП в районе «Барабашово»".