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Трамвай в Харькове насмерть сбил велосипедиста (фото)

Происшествия 12:28   19.08.2023
Оксана Горун
Трамвай в Харькове насмерть сбил велосипедиста (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харькове произошло смертельное ДТП в районе «Барабашово».

«Предварительно установлено, что водитель трамвая двигался на зеленый сигнал светофора. Велосипедист ехал во встречном направлении и резко совершил поворот направо, не пропустив трамвай. В результате ДТП велосипедист 1946 года рождения получил телесные повреждения, от которых скончался по дороге в больницу в карете скорой помощи», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

27 трамвай Харьков
Фото: ГУНП в Харьковской области

По факту ДТП открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Сбитый велосипедист в Харькове
Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 августа 2023 в 12:28;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове произошло смертельное ДТП в районе «Барабашово»".