Трамвай в Харькове насмерть сбил велосипедиста (фото)

В Харькове произошло смертельное ДТП в районе «Барабашово».

«Предварительно установлено, что водитель трамвая двигался на зеленый сигнал светофора. Велосипедист ехал во встречном направлении и резко совершил поворот направо, не пропустив трамвай. В результате ДТП велосипедист 1946 года рождения получил телесные повреждения, от которых скончался по дороге в больницу в карете скорой помощи», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По факту ДТП открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.