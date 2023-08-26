ДТП на проспекте Гагарина в Харькове: есть травмированный (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
26 августа около 08:30 на проспекте Гагарина столкнулись два автомобиля.
«20-летний водитель автомобиля «Volkswagen Passat», выезжая с прилегающей территории, не предпочел в движении автомобиль «Dacia Logan» под управлением 34-летнего мужчины. В результате чего произошло столкновение автомобилей. Телесные повреждения получил 26-летний пассажир «Dacia Logan», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.
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- • Дата публикации материала: 26 августа 2023 в 14:25;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "26 августа около 08:30 на проспекте Гагарина столкнулись два автомобиля.".