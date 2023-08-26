ДТП на проспекте Гагарина в Харькове: есть травмированный (фото)

26 августа около 08:30 на проспекте Гагарина столкнулись два автомобиля.

«20-летний водитель автомобиля «Volkswagen Passat», выезжая с прилегающей территории, не предпочел в движении автомобиль «Dacia Logan» под управлением 34-летнего мужчины. В результате чего произошло столкновение автомобилей. Телесные повреждения получил 26-летний пассажир «Dacia Logan», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.