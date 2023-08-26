В Харькове 22-летняя водитель не уступила «ГАЗели» и получила травмы (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП в Индустриальном районе, в результате которого пострадали два человека.
«На улице Сергея Тархова 22-летняя женщина-водитель автомобиля «ВАЗ 21053» при повороте налево не предоставила преимущество автомобилю «ГАЗ 3302» под управлением 36-летнего водителя, который двигался по встречном направлении. Телесные повреждения получила водитель и 22-летний пассажир легковушки», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Читайте также: ДТП на проспекте Гагарина в Харькове: есть травмированный (фото)
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Харькове 22-летняя водитель не уступила «ГАЗели» и получила травмы (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 26 августа 2023 в 20:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП в Индустриальном районе, в результате которого пострадали два человека.".