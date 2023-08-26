В Харькове 22-летняя водитель не уступила «ГАЗели» и получила травмы (фото)

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП в Индустриальном районе, в результате которого пострадали два человека.

«На улице Сергея Тархова 22-летняя женщина-водитель автомобиля «ВАЗ 21053» при повороте налево не предоставила преимущество автомобилю «ГАЗ 3302» под управлением 36-летнего водителя, который двигался по встречном направлении. Телесные повреждения получила водитель и 22-летний пассажир легковушки», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.