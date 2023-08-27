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Харків’янку, яка перекинула авто у Старому Салтові, затримали – поліція

Події 13:53   27.08.2023
Олена Нагорна
Харків’янку, яка перекинула авто у Старому Салтові, затримали – поліція

Правоохоронці затримали 19-річну харків’янку, яка о 4:45 27 серпня у селищі Старий Салтів не впоралася з керуванням, внаслідок чого автомобіль Mitsubishi Pajero перекинувся. Двоє пасажирів загинули, а сама дівчина потрапила в лікарню.

Про це повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами) ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Раніше в поліції повідомили, що внаслідок ДТП загинули на місці двоє пасажирів – 28-річна жінка та 25-річний чоловік. Водійку з численними травмами доправили в лікарню. Ще один 21-річний пасажир від шпиталізації відмовився.

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2023 в 13:53;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці затримали 19-річну харків’янку, яка о 4:45 27 серпня у селищі Старий Салтів не впоралася з керуванням, внаслідок чого автомобіль Mitsubishi Pajero перекинувся. Двоє пасажирів загинули, а сама дівчина потрапила в лікарню.".