ДТП с мотоциклом и авто в Харькове: в полиции предположили, кто виноват (фото)

На перекрестке проспекта Петра Григоренко и бульвара Жасминового в Харькове 28 августа в 18:40 произошло ДТП, в результате которого пострадал 34-летний водитель мотоцикла. Его госпитализировали.

Предварительно, водитель мотоцикла «Yamaha FZ-8» не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем «Hyundai Elantra», сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.



Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области