ДТП с мотоциклом и авто в Харькове: в полиции предположили, кто виноват (фото)
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
На перекрестке проспекта Петра Григоренко и бульвара Жасминового в Харькове 28 августа в 18:40 произошло ДТП, в результате которого пострадал 34-летний водитель мотоцикла. Его госпитализировали.
Предварительно, водитель мотоцикла «Yamaha FZ-8» не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем «Hyundai Elantra», сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
Читайте также: Погибший и шесть пострадавших: в Харькове столкнулись два Volkswagen (фото)
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «ДТП с мотоциклом и авто в Харькове: в полиции предположили, кто виноват (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 29 августа 2023 в 12:08;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На перекрестке проспекта Петра Григоренко и бульвара Жасминового в Харькове 28 августа в 18:40 произошло ДТП, в результате которого пострадал 34-летний водитель мотоцикла. Его госпитализировали.".