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Смертельное ДТП в Харькове: водитель ВАЗ «влетел» в дренажный канал (фото)

Общество 15:51   30.08.2023
Виктория Яковенко
Смертельное ДТП в Харькове: водитель ВАЗ «влетел» в дренажный канал (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП с погибшим в Новобаварском районе Харькова.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, сообщение об аварии на улице Станционной поступило 30 августа около 13:00. Водитель автомобиля «ВАЗ 21099» не справился с управлением и съехал в дренажный канал.

В результате аварии 76-летний мужчина от полученных травм погиб на месте, добавили в полиции.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 августа 2023 в 15:51;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция устанавливает обстоятельства ДТП с погибшим в Новобаварском районе Харькова.".