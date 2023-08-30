Смертельное ДТП в Харькове: водитель ВАЗ «влетел» в дренажный канал (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
Полиция устанавливает обстоятельства ДТП с погибшим в Новобаварском районе Харькова.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, сообщение об аварии на улице Станционной поступило 30 августа около 13:00. Водитель автомобиля «ВАЗ 21099» не справился с управлением и съехал в дренажный канал.
В результате аварии 76-летний мужчина от полученных травм погиб на месте, добавили в полиции.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.
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- • Дата публикации материала: 30 августа 2023 в 15:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция устанавливает обстоятельства ДТП с погибшим в Новобаварском районе Харькова.".