Смертельное ДТП в Харькове: водитель ВАЗ «влетел» в дренажный канал (фото)

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП с погибшим в Новобаварском районе Харькова.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, сообщение об аварии на улице Станционной поступило 30 августа около 13:00. Водитель автомобиля «ВАЗ 21099» не справился с управлением и съехал в дренажный канал.

В результате аварии 76-летний мужчина от полученных травм погиб на месте, добавили в полиции.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.