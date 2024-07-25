Сьогодні 25 липня: яке свято та день в історії

25 липня 1261 року греки ліквідували засновану хрестоносцями Латинську імперію. У 1547-му королем Франції коронували Генріха II Валуа. У 1687-му Івана Мазепу обрали гетьманом України. У 1943-му пав фашистський режим Муссоліні в Італії. У 1978-му у Великій Британії народилася перша людина, яка була зачата в результаті ЕКЗ. У 2022-му армія РФ завдала масованого удару по Чугуївщині, внаслідок якого загинули люди в укритті під Будинком культури.

Свята та пам’ятні дати 25 липня

25 липня у світі – Всесвітній день запобігання утопленням, Міжнародний день фахівців із впровадження цифрових технологій (відзначають в останній четвер липня).

Також відзначають: День зубного техніка, Міжнародний день здоров’я, щастя та гіпнозу, Міжнародний день червоних туфель, День кулінарів.

25 липня в історії

25 липня 1261 року грецькі війська імператора Михайла VIII Палеолога без бою зайняли Константинополь. Так ліквідували засновану хрестоносцями Латинську імперію та відновили Візантію. Детальніше.

25 липня 1547 року королем Франції коронували Генріха II Валуа. Детальніше.

25 липня 1687 року Івана Мазепу обрали гетьманом України. Хоча раніше Мазепа зробив виняткову кар’єру, гетьманом він став у результаті перевороту. Детальніше.

25 липня 1942 року німецька окупаційна адміністрація завершила грошову реформу на території України. Запровадили надруковані в Берліні українські карбованці. Обмін валюти здійснювали один одного – за 1 рубль – 1 карбованець. Детальніше.

25 липня 1943 року в Італії більшістю голосів на засіданні Великої фашистської ради (вищого органу влади в країні за Конституцією) вирішили усунути від влади Беніто Муссоліні. Детальніше.

25 липня 1978 року у Великій Британії народилася перша людина, зачата в результаті штучного запліднення. Нею стала дочка подружжя Леслі та Джона Брауна – Луїза. До цього протягом дев’яти років пара безрезультатно лікувалася від безпліддя через непрохідність маткових труб у Леслі. Авторами технології, яка дала життя Луїзі, стали гінеколог Роберт Едвардс та ембріолог Патрік Стептоу. Едвардс був співробітником Кембридзького університету. Свої дослідження він розпочав ще 1960 року. Перше запліднення спробував здійснити 1975-го, але вагітність виявилася позаматковою. За наступні три роки дослідникам вдалося здійснити медичне диво, завдяки якому багато сімейних пар зараз можуть мати дітей.

25 липня 2022 року армія РФ завдала масованого удару по Чугуївщині. По району прилетіло 12 ракет. У тому числі повністю зруйновано будинок культури, підвал якого використовували як укриття місцеві жителі. Детальніше.

Церковне свято 25 липня

25 липня – успіння праведної Анни, матері Пресвятої Богородиці. Анна була дочкою священника Матфана та його дружини Марії. За переказами, вона померла мирно в Єрусалимі у віці 79 років, ще до Благовіщення Пресвятої Діви Марії. За часів царя Юстиніана в Девтері був збудований на її честь храм, а імператор Юстиніан II оновив храм, тому що праведна Анна з’явилася його вагітній дружині. Тіло праведної Анни та її покривало перенесені до Константинополя.

Народні прикмети 25 липня

Якщо в лісі з’явилося багато грибів – скоро похолодає.

Якщо вранці на траві немає роси, то скоро погода зіпсується.

Якщо на верхівках дерев вже пожовкле листя, то осінь буде ранньою.

Що не можна робити 25 липня

Не можна рахувати гроші, бо матимете фінансові проблеми.

Не можна ображати тварин.