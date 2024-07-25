Сегодня 25 июля: какой праздник и день в истории

25 июля 1261 года греки ликвидировали основанную крестоносцами Латинскую империю. В 1547-м королем Франции короновали Генриха II Валуа. В 1687 Ивана Мазепу избрали гетманом Украины. В 1943-м пал фашистский режим Муссолини в Италии. В 1978-м в Великобритании родился первый человек, зачатый в результате ЭКО. В 2022-м армия РФ нанесла массированный удар по Чугуевщине, в результате которого погибли люди в укрытии под Домом культуры.

Праздники и памятные даты 25 июля

25 июля в мире – Всемирный день предотвращения утоплений, Международный день специалистов по внедрению цифровых технологий (отмечают в последний четверг июля).

Также отмечают: День зубного техника, Международный день здоровья, счастья и гипноза, Международный день красных туфель, День кулинаров.

25 июля в истории

25 июля 1261 года греческие войска императора Михаила VIII Палеолога без боя заняли Константинополь. Так ликвидировали основанную крестоносцами Латинскую империю и восстановили ​​Византию. Подробнее.

25 июля 1547 года королем Франции короновали Генриха II Валуа. Подробнее.

25 июля 1687 года Ивана Мазепу избрали гетманом Украины. Хотя до этого Мазепа сделал впечатляющую карьеру, гетманом он стал в результате переворота. Подробнее.

25 июля 1942 года немецкая оккупационная администрация завершила денежную реформу на территории Украины. Были введены отпечатанные в Берлине украинские карбованцы. Обмен валюты осуществляли один к одному – за 1 рубль – 1 карбованец. Подробнее.

25 июля 1943 года в Италии большинством голосов на заседании Большого фашистского совета (высшего органа власти в стране по Конституции) приняли решение отстранить от власти Бенито Муссолини. Подробнее.

25 июля 1978 года в Великобритании родился первый человек, зачатый в результате искусственного оплодотворения. Им стала дочь супругов Лесли и Джона Брауна – Луиза. До этого в течение девяти лет пара безрезультатно лечилась от бесплодия из-за непроходимости маточных труб у Лесли. Авторами технологии, которая дала жизнь Луизе, стали гинеколог Роберт Эдвардс и эмбриолог Патрик Стептоу. Эдвардс являлся сотрудником Кембриджского университета. Свои исследования он начал еще в 1960 году. Первое оплодотворение попытался осуществить в 1975-м, но беременность оказалась внематочной. За следующие три года исследователям удалось совершить медицинское чудо, благодаря которому многие семейные пары сейчас могут иметь детей.

25 июля 2022 года армия РФ нанесла массированный удар по Чугуевщине. По району прилетело 12 ракет. В том числе был полностью разрушен дом культуры, подвал которого использовали как убежище местные жители. Подробнее.

Церковный праздник 25 июля

25 июля – Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы. Анна была дочерью священника Матфана и его супруги Марии. По преданию, она умерла мирно в Иерусалиме в возрасте 79 лет, еще до Благовещения Пресвятой Девы Марии. При царе Юстиниане в Девтере построили храм в ее честь, а император Юстиниан II обновил храм, потому что праведная Анна явилась его беременной жене. Позже тело праведной Анны и ее покрывало перенесли в Константинополь.

Народные приметы 25 июля

Если в лесу появилось много грибов – скоро похолодает.

Если на траве утром нет росы, то скоро погода испортится.

Если на верхушках деревьев уже пожелтевшие листья, то осень будет ранней.

Что нельзя делать 25 июля

Нельзя считать деньги, потому что будете иметь финансовые проблемы.

Нельзя обижать животных.