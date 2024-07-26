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Комік зачитав передвиборчі обіцянки Зеленського на сцені – його вигнали

Суспільство 19:37   26.07.2024
Оксана Якушко
Комік зачитав передвиборчі обіцянки Зеленського на сцені – його вигнали

У коміка Сергія Чиркова, який на сцені Atlas Weekend зачитував передвиборчі обіцянки чинного президента Володимира Зеленського, вирвали мікрофон із рук, а потім силоміць вивели зі сцени, повідомляє 5 канал.

Під час виступу на фестивалі Чирков зачитав зі сцени промову Зеленського з президентських дебатів 2019 року. Комік нагадав публіці обіцянки Зеленського про “кінець епохи бідності”, “кінець кумівства” та “швидке завершення війни”.

Очевидці кажуть, що стендапер просто зачитував цитати, не коментуючи їх, не надаючи їм оцінок та не жартуючи. Під час перфомансу до нього підійшов охоронець, вирвав мікрофон з рук і силоміць виштовхав хлопця зі сцени.

Згодом гуморист у соцмережах повідомив, що із ним все добре.

Atlas Festival після інцидента заявив, що сталося “прикре непорозуміння” між Чирковим та охоронцем, який “перевищив службові повноваження та поводився неприпустимо через хибну інтерпретацію того, що відбувалося на сцені”

“Зі свого боку від імені організаторів публічно просимо вибачення у Сергія та його менеджерки Дарʼї за непрофесійну та неетичну поведінку й порушення фізичних кордонів”, – заявили організатори.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2024 в 19:37;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У коміка Сергія Чиркова, який на сцені Atlas Weekend зачитував передвиборчі обіцянки чинного президента Володимира Зеленського, вирвали мікрофон із рук, а потім силоміць вивели зі сцени, повідомляє 5 канал.".