Комик зачитал предвыборные обещания Зеленского на Atlas Weekend — его выгнали

У комика Сергея Чиркова, который на сцене Atlas Weekend зачитывал предвыборные обещания действующего президента Владимира Зеленского, вырвали микрофон из рук, а потом силой вывели со сцены, сообщает 5 канал.

Во время выступления на фестивале Чирков зачитал со сцены речь Зеленского с президентских дебатов 2019 года. Комик напомнил публике обещания Зеленского о «конце эпохи бедности», «конец кумовства» и «скором завершении войны».

Очевидцы говорят, что стендапер просто зачитывал цитаты, не комментируя их, не давая им оценок и не шутя. Во время перфоманса к нему подошел телохранитель, вырвал микрофон из рук и насильно вытолкал парня со сцены.

Впоследствии юморист в соцсетях сообщил, что с ним все хорошо.

Atlas Festival после инцидента заявил, что произошло «досадное недоразумение» между Чирковым и охранником, который «превысил служебные полномочия и вел себя недопустимо из-за ошибочной интерпретации происходящего на сцене».

«Со своей стороны от имени организаторов публично просим прощения у Сергея и его менеджера Дарьи за непрофессиональное и неэтичное поведение и нарушение физических границ», — заявили организаторы.