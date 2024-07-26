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Комик зачитал предвыборные обещания Зеленского на Atlas Weekend — его выгнали

Общество 19:37   26.07.2024
Оксана Якушко
Комик зачитал предвыборные обещания Зеленского на Atlas Weekend — его выгнали Фото: 5 канал

У комика Сергея Чиркова, который на сцене Atlas Weekend зачитывал предвыборные обещания действующего президента Владимира Зеленского, вырвали микрофон из рук, а потом силой вывели со сцены, сообщает 5 канал.

Во время выступления на фестивале Чирков зачитал со сцены речь Зеленского с президентских дебатов 2019 года. Комик напомнил публике обещания Зеленского о «конце эпохи бедности», «конец кумовства» и «скором завершении войны».

Очевидцы говорят, что стендапер просто зачитывал цитаты, не комментируя их, не давая им оценок и не шутя. Во время перфоманса к нему подошел телохранитель, вырвал микрофон из рук и насильно вытолкал парня со сцены.

Впоследствии юморист в соцсетях сообщил, что с ним все хорошо.

Atlas Festival после инцидента заявил, что произошло «досадное недоразумение» между Чирковым и охранником, который «превысил служебные полномочия и вел себя недопустимо из-за ошибочной интерпретации происходящего на сцене».

«Со своей стороны от имени организаторов публично просим прощения у Сергея и его менеджера Дарьи за непрофессиональное и неэтичное поведение и нарушение физических границ», — заявили организаторы.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 июля 2024 в 19:37;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У комика Сергея Чиркова, который на сцене Atlas Weekend зачитывал предвыборные обещания действующего президента Владимира Зеленского, вырвали микрофон из рук, а потом силой вывели со сцены, сообщает 5 канал.".