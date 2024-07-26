Комик зачитал предвыборные обещания Зеленского на Atlas Weekend — его выгнали
У комика Сергея Чиркова, который на сцене Atlas Weekend зачитывал предвыборные обещания действующего президента Владимира Зеленского, вырвали микрофон из рук, а потом силой вывели со сцены, сообщает 5 канал.
Во время выступления на фестивале Чирков зачитал со сцены речь Зеленского с президентских дебатов 2019 года. Комик напомнил публике обещания Зеленского о «конце эпохи бедности», «конец кумовства» и «скором завершении войны».
Очевидцы говорят, что стендапер просто зачитывал цитаты, не комментируя их, не давая им оценок и не шутя. Во время перфоманса к нему подошел телохранитель, вырвал микрофон из рук и насильно вытолкал парня со сцены.
Впоследствии юморист в соцсетях сообщил, что с ним все хорошо.
Atlas Festival после инцидента заявил, что произошло «досадное недоразумение» между Чирковым и охранником, который «превысил служебные полномочия и вел себя недопустимо из-за ошибочной интерпретации происходящего на сцене».
«Со своей стороны от имени организаторов публично просим прощения у Сергея и его менеджера Дарьи за непрофессиональное и неэтичное поведение и нарушение физических границ», — заявили организаторы.
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- Категории: Общество, Украина; Теги: Atlas Weekend, Владимир зеленский, комик, конец эпохи бедности, предвыборные обещания;
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- • Дата публикации материала: 26 июля 2024 в 19:37;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У комика Сергея Чиркова, который на сцене Atlas Weekend зачитывал предвыборные обещания действующего президента Владимира Зеленского, вырвали микрофон из рук, а потом силой вывели со сцены, сообщает 5 канал.".