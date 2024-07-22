Сьогодні 22 липня: яке свято та день в історії

22 липня 1099 року хрестоносці заснували Єрусалимське королівство. У 1819-му відбулася прем’єра вистави за п’єсою Івана Котляревського “Наталка Полтавка”. У 1921-му “з’явився” письменник Остап Вишня. У 1922-му заснували перший курінь старших пластунів “Лісові Чорти”. У 1942-му нацисти остаточно окупували територію України. А у 1969-му в Іспанії реставрували монархію – на престол зійшов Хуан Карлос I.

Свята та пам’ятні дати 22 липня

22 липня у світі – Всесвітній день мозку.

Також відзначають: День гамака, День літнього відпочинку.

22 липня в історії

22 липня 1099 року хрестоносці заснували Єрусалимське королівство. Це сталося у рамках Першого хрестового походу. Детальніше.

22 липня 1819 року в Полтаві відбулася прем’єра вистави за першим драматичним твором української літератури – “Наталка Полтавка” Івана Котляревського. Детальніше.

22 липня 1921 року “з’явився” письменник Остап Вишня. Звісно, сам Павло Губенко, який писав під цим псевдонімом, існував і до того. Але саме 22 липня він підписав свій фейлетон “Чудака, їй-богу!” псевдонімом, який згодом став відомим усій Україні. Фейлетон опублікували в газеті “Селянська правда”.

Сам коротенький гумористичний текст був присвячений “важливій дилемі” – чи є в попа штани та якщо є, чому він ходить у спідниці. Розв’язував проблему шляхом численних запитань до дорослих головний герой (він же оповідач) Остап – маленький хлопчик. Звісно, ​​з огляду на боротьбу проти церкви, яку розгортала радянська влада, позитивним героєм священник не міг бути. Тож відповідь на запитання, чи має він штани, хлопець вирішив, коли “попа застукали у Пріськи”. Своїм відкриттям він вирішив поділитися з матір’ю. Завершується фейлетон закономірним: “Ну й били ж мене!..”

22 липня 1922 року засновано перший і найбільший курінь старших пластунів (віком понад 18 років) – “Лісові Чорти”. Детальніше.

22 липня 1942 року нацисти захопили останнє місто УРСР – Свердловськ Ворошиловградської області (зараз – Довжанськ Луганської області). З цього моменту територія України була повністю окупована нацистськими загарбниками. Детальніше.

22 липня 1969 року Хуан Карлос I офіційно став королем Іспанії, змінивши на чолі країни багаторічного диктатора Франсіско Франко (він правив 30 років – з 1939-го). Детальніше.

Церковне свято 22 липня

22 липня вшановують пам’ять рівноапостольної мироносицi рiвноапостольної Марiї Магдалини. Вона народилася вона в містечку Магдала в Галілеї. З юності страждала на тяжку недугу — біснування. А коли Ісус Христос вигнав із неї сім бісів, залишивши все, пішла за ним. Вона слідувала за Христом разом з іншими зціленими жінками. Марія не залишила Христа навіть після взяття його юдеями, коли почала вагатися віра в нього найближчих учнів. Вона стояла біля Хреста разом із Богородицею та апостолом Іоанном. Марія Магдалина супроводжувала тіло Христа при перенесенні його до труни в саду праведного Йосипа Аримафейського, була при його похованні. А, прийшовши вмастити тіло Христа миром, стала свідком його Воскресіння. Саме Марію Христос відправив до апостолів – сповістити про своє Воскресіння. У цьому благовісті головна подія її життя, початок її апостольського служіння. Марію Магдалину церквою визнано рівноапостольною. Після Вознесіння Христа вона благовістила в Єрусалимі, Римі, Ефесі. Допомагала Йоану Богослову. Померла та була похована в Ефесі (Мала Азія).

Народні прикмети

Якщо місяць уночі тьмяний, то наприкінці липня підуть дощі.

Якщо 22 липня йде дощ, то в серпні під час сінокосу дощитиме.

Якщо в лісі багато мурашників, то зима буде затяжною та морозною.

Що не можна робити 22 липня

Не можна ходити по росі голими ногами.

Не можна тримати брудними вікна та завіски.