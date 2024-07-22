Сьогодні 22 липня: яке свято та день в історії
22 липня 1099 року хрестоносці заснували Єрусалимське королівство. У 1819-му відбулася прем’єра вистави за п’єсою Івана Котляревського “Наталка Полтавка”. У 1921-му “з’явився” письменник Остап Вишня. У 1922-му заснували перший курінь старших пластунів “Лісові Чорти”. У 1942-му нацисти остаточно окупували територію України. А у 1969-му в Іспанії реставрували монархію – на престол зійшов Хуан Карлос I.
Свята та пам’ятні дати 22 липня
22 липня у світі – Всесвітній день мозку.
Також відзначають: День гамака, День літнього відпочинку.
22 липня в історії
22 липня 1099 року хрестоносці заснували Єрусалимське королівство. Це сталося у рамках Першого хрестового походу. Детальніше.
22 липня 1819 року в Полтаві відбулася прем’єра вистави за першим драматичним твором української літератури – “Наталка Полтавка” Івана Котляревського. Детальніше.
22 липня 1921 року “з’явився” письменник Остап Вишня. Звісно, сам Павло Губенко, який писав під цим псевдонімом, існував і до того. Але саме 22 липня він підписав свій фейлетон “Чудака, їй-богу!” псевдонімом, який згодом став відомим усій Україні. Фейлетон опублікували в газеті “Селянська правда”.
Сам коротенький гумористичний текст був присвячений “важливій дилемі” – чи є в попа штани та якщо є, чому він ходить у спідниці. Розв’язував проблему шляхом численних запитань до дорослих головний герой (він же оповідач) Остап – маленький хлопчик. Звісно, з огляду на боротьбу проти церкви, яку розгортала радянська влада, позитивним героєм священник не міг бути. Тож відповідь на запитання, чи має він штани, хлопець вирішив, коли “попа застукали у Пріськи”. Своїм відкриттям він вирішив поділитися з матір’ю. Завершується фейлетон закономірним: “Ну й били ж мене!..”
22 липня 1922 року засновано перший і найбільший курінь старших пластунів (віком понад 18 років) – “Лісові Чорти”. Детальніше.
22 липня 1942 року нацисти захопили останнє місто УРСР – Свердловськ Ворошиловградської області (зараз – Довжанськ Луганської області). З цього моменту територія України була повністю окупована нацистськими загарбниками. Детальніше.
22 липня 1969 року Хуан Карлос I офіційно став королем Іспанії, змінивши на чолі країни багаторічного диктатора Франсіско Франко (він правив 30 років – з 1939-го). Детальніше.
Церковне свято 22 липня
22 липня вшановують пам’ять рівноапостольної мироносицi рiвноапостольної Марiї Магдалини. Вона народилася вона в містечку Магдала в Галілеї. З юності страждала на тяжку недугу — біснування. А коли Ісус Христос вигнав із неї сім бісів, залишивши все, пішла за ним. Вона слідувала за Христом разом з іншими зціленими жінками. Марія не залишила Христа навіть після взяття його юдеями, коли почала вагатися віра в нього найближчих учнів. Вона стояла біля Хреста разом із Богородицею та апостолом Іоанном. Марія Магдалина супроводжувала тіло Христа при перенесенні його до труни в саду праведного Йосипа Аримафейського, була при його похованні. А, прийшовши вмастити тіло Христа миром, стала свідком його Воскресіння. Саме Марію Христос відправив до апостолів – сповістити про своє Воскресіння. У цьому благовісті головна подія її життя, початок її апостольського служіння. Марію Магдалину церквою визнано рівноапостольною. Після Вознесіння Христа вона благовістила в Єрусалимі, Римі, Ефесі. Допомагала Йоану Богослову. Померла та була похована в Ефесі (Мала Азія).
Народні прикмети
Якщо місяць уночі тьмяний, то наприкінці липня підуть дощі.
Якщо 22 липня йде дощ, то в серпні під час сінокосу дощитиме.
Якщо в лісі багато мурашників, то зима буде затяжною та морозною.
Що не можна робити 22 липня
Не можна ходити по росі голими ногами.
Не можна тримати брудними вікна та завіски.
Новини за темою:
- Категорії: Календар, Культура, Події, Політика, Світ, Суспільство, Україна; Теги: исторія, свято, церковне свято;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Сьогодні 22 липня: яке свято та день в історії»; з категорії Календар на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2024 в 06:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "22 липня 1099 року хрестоносці заснували Єрусалимське королівство. У 1819-му відбулася прем’єра вистави за п’єсою Івана Котляревського “Наталка Полтавка”".