Сегодня 22 июля: какой праздник и день в истории

22 июля 1099 года крестоносцы основали Иерусалимское королевство. В 1819-м состоялась премьера спектакля по пьесе Ивана Котляревского «Наталка Полтавка». В 1921-м «появился» писатель Остап Вишня. В 1922-м основан первый курень старших пластунов «Лесные Черты». В 1942-м нацисты окончательно оккупировали территорию Украины. А в 1969-м в Испании реставрировали монархию – на престол взошел Хуан Карлос I.

Праздники и памятные даты 22 июля

22 июля в мире – Всемирный день мозга.

Также отмечают: День гамака, День летнего отдыха.

22 июля в истории

22 июля 1099 года крестоносцы основали Иерусалимское королевство. Это произошло в рамках Первого крестового похода. Подробнее.

22 июля 1819 года в Полтаве состоялась премьера спектакля по первому драматическому произведению украинской литературы – «Наталка Полтавка» Ивана Котляревского. Подробнее.

22 июля 1921 года «появился» писатель Остап Вишня. Конечно, сам Павел Губенко, писавший под этим псевдонимом, существовал и до того. Но именно 22 июля он подписал свой фельетон «Чудака, ей-богу!» псевдонимом, который в последствии стал известен всей Украине. Фельетон опубликовали в газете «Селянская правда».

Сам коротенький юмористический текст был посвящен «важной дилемме» – есть ли у попа штаны и если есть, почему он ходит в юбке. Решал проблему путем многочисленных вопросов к взрослым главный герой (он же рассказчик) Остап – маленький мальчик. Конечно, учитывая борьбу против церкви, которую развертывала советская власть, положительным героем священник быть не мог. Так что ответ на вопрос, есть ли у него штаны, парень решил, когда «попа застукали в Приськи». Своим открытием он решил поделиться с матерью. Завершается фельетон закономерным: «Ну и били меня!..»

22 июля 1922 года основан первый и крупнейший курень старших пластунов (в возрасте более 18 лет) – «Лесные Черты». Подробнее.

22 июля 1942 года нацисты захватили последний город УССР – Свердловск Ворошиловградской области (сейчас – Довжанск Луганской области). С этого момента территория Украины была полностью оккупирована нацистскими захватчиками. Подробнее.

22 июля 1969 года Хуан Карлос I официально стал королем Испании, сменив во главе страны многолетнего диктатора Франсиско Франко (он правил 30 лет — с 1939-го). Подробнее.

Церковный праздник 22 июля

22 июля чтят память равноапостольной мироносицы равноапостольной Марии Магдалины. Она родилась в городке Магдала в Галилее. С юности страдала тяжелым недугом — беснованием. И когда Иисус Христос изгнал из нее семь бесов, она пошла за ним. Она следовала за Христом вместе с другими исцеленными женщинами. Мария не оставила Христа даже после взятия его иудеями, когда заколебалась вера в него ближайших учеников. Она стояла у Креста вместе с Богородицей и апостолом Иоанном. Мария Магдалина сопровождала тело Христа при перенесении его в гроб в саду праведного Иосифа Аримафейского, была при его погребении. А, придя смазать тело Христа миром, стала свидетельницей его Воскресения. Именно Марию Христос отправил к апостолам – известить о своем Воскресении. В этом благовестии главное событие ее жизни, начало ее апостольского служения. Мария Магдалина церковью признана равноапостольной. После Вознесения Христа она благовестила в Иерусалиме, Риме, Эфесе. Помогала Иоанну Богослову. Умерла и была похоронена в Эфесе (Малая Азия).

Народные приметы

Если луна ночью тусклая, то в конце июля пойдут дожди.

Если 22 июля идет дождь, то в августе во время сенокоса будет дождь.

Если в лесу много муравейников, зима будет затяжной и морозной.

Что нельзя делать 22 июля

Нельзя ходить по росе голыми ногами.

Нельзя держать грязными окна и занавески.