Сегодня 22 июля: какой праздник и день в истории
22 июля 1099 года крестоносцы основали Иерусалимское королевство. В 1819-м состоялась премьера спектакля по пьесе Ивана Котляревского «Наталка Полтавка». В 1921-м «появился» писатель Остап Вишня. В 1922-м основан первый курень старших пластунов «Лесные Черты». В 1942-м нацисты окончательно оккупировали территорию Украины. А в 1969-м в Испании реставрировали монархию – на престол взошел Хуан Карлос I.
Праздники и памятные даты 22 июля
22 июля в мире – Всемирный день мозга.
Также отмечают: День гамака, День летнего отдыха.
22 июля в истории
22 июля 1099 года крестоносцы основали Иерусалимское королевство. Это произошло в рамках Первого крестового похода. Подробнее.
22 июля 1819 года в Полтаве состоялась премьера спектакля по первому драматическому произведению украинской литературы – «Наталка Полтавка» Ивана Котляревского. Подробнее.
22 июля 1921 года «появился» писатель Остап Вишня. Конечно, сам Павел Губенко, писавший под этим псевдонимом, существовал и до того. Но именно 22 июля он подписал свой фельетон «Чудака, ей-богу!» псевдонимом, который в последствии стал известен всей Украине. Фельетон опубликовали в газете «Селянская правда».
Сам коротенький юмористический текст был посвящен «важной дилемме» – есть ли у попа штаны и если есть, почему он ходит в юбке. Решал проблему путем многочисленных вопросов к взрослым главный герой (он же рассказчик) Остап – маленький мальчик. Конечно, учитывая борьбу против церкви, которую развертывала советская власть, положительным героем священник быть не мог. Так что ответ на вопрос, есть ли у него штаны, парень решил, когда «попа застукали в Приськи». Своим открытием он решил поделиться с матерью. Завершается фельетон закономерным: «Ну и били меня!..»
22 июля 1922 года основан первый и крупнейший курень старших пластунов (в возрасте более 18 лет) – «Лесные Черты». Подробнее.
22 июля 1942 года нацисты захватили последний город УССР – Свердловск Ворошиловградской области (сейчас – Довжанск Луганской области). С этого момента территория Украины была полностью оккупирована нацистскими захватчиками. Подробнее.
22 июля 1969 года Хуан Карлос I официально стал королем Испании, сменив во главе страны многолетнего диктатора Франсиско Франко (он правил 30 лет — с 1939-го). Подробнее.
Церковный праздник 22 июля
22 июля чтят память равноапостольной мироносицы равноапостольной Марии Магдалины. Она родилась в городке Магдала в Галилее. С юности страдала тяжелым недугом — беснованием. И когда Иисус Христос изгнал из нее семь бесов, она пошла за ним. Она следовала за Христом вместе с другими исцеленными женщинами. Мария не оставила Христа даже после взятия его иудеями, когда заколебалась вера в него ближайших учеников. Она стояла у Креста вместе с Богородицей и апостолом Иоанном. Мария Магдалина сопровождала тело Христа при перенесении его в гроб в саду праведного Иосифа Аримафейского, была при его погребении. А, придя смазать тело Христа миром, стала свидетельницей его Воскресения. Именно Марию Христос отправил к апостолам – известить о своем Воскресении. В этом благовестии главное событие ее жизни, начало ее апостольского служения. Мария Магдалина церковью признана равноапостольной. После Вознесения Христа она благовестила в Иерусалиме, Риме, Эфесе. Помогала Иоанну Богослову. Умерла и была похоронена в Эфесе (Малая Азия).
Народные приметы
Если луна ночью тусклая, то в конце июля пойдут дожди.
Если 22 июля идет дождь, то в августе во время сенокоса будет дождь.
Если в лесу много муравейников, зима будет затяжной и морозной.
Что нельзя делать 22 июля
Нельзя ходить по росе голыми ногами.
Нельзя держать грязными окна и занавески.
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- • Дата публикации материала: 22 июля 2024 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "22 июля 1099 года крестоносцы основали Иерусалимское королевство. В 1819-м состоялась премьера спектакля по пьесе Ивана Котляревского «Наталка Полтавка»".